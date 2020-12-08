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Oppo’dan Tak Çıkar Kamera Patenti!

Oppo, çıkarılabilir kamera modülüne sahip bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Bu farklı tasarıma gelin birlikte göz atalım...

Ayşen Sıla

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Oppo Patent

Son zamanlarda Oppo, çok çeşitli akıllı telefon tasarımları için patent başvurusu yapıyor. Hatta Oppo X 2021 şeklinde dünyanın ilk yuvarlanabilir konsept akıllı telefonunu da geçen ay sergiledi. Şimdi, şirketin yeni bir tasarım patenti, çıkarılabilir kamera modülüne sahip bir akıllı telefon gösteriyor. Sahiden de muazzam!

Bu patent, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications tarafından WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) ile yapılmış. İlk kimin bulduğundan emin değiliz ama kaynağımız bu patentin başvuru ve yayın zamanından da bahsetmedi.

Tasarımdan bahsedersek, eskizlerde kullanılan telefon, ön tarafında çentik veya delik bulunmayan bir panele sahip. Belki bir ekran altı kamerası olabilir. Ancak yine de fiziksel düğmeler veya bağlantı noktaları yok. Bu nedenle, bunun sadece dokunmatik örnekleme amaçlı olduğuna inanıyoruz.

Oppo Patent

Bu patentin ana yönü arka tarafta bulunan sökülebilir kamera modülünden kaynaklanıyor. Bu modül, bir LED flaşla birlikte çift kamera kurulumuna sahip ve telefona USB Type-C kablosu ile bağlanıyor.

Bu modüldeki kablo girişi 90 dereceye kadar ayarlanabilir ve bu nedenle arka kamera kurulumu selfieler ve video görüşmeleri için de kullanılabiliryo. Başka bir deyişle, ASUS Zenfone 6 ve Zenfone 7 / 7Pro‘ya benziyor, ancak kamera modülü çıkarılabileceği gibi başka bir kamera setiyle desteklenen farklı bir modülle değiştirilebiliyor. Böyle bir telefonun hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

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KaynakPeta Pixel

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