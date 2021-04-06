Oppo’nun Esrarengiz Telefonu, Muhteşem Teknolojiler İçeriyor!

Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre, Oppo yeni ekran altı kameralı telefonu üzerinde çalışıyor. Üstelik bu telefonun bazı önemli özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Söylentilere göre Oppo, yeni portsuz bir tasarım benimsiyor. Basınca duyarlı düğmelerle gelmesi beklenen telefon, birkaç gündür söylentilere konu oluyor. Bu gizemli telefonun hızlı kablosuz şarjla desteklenmesi bekleniyor.

Ancak Oppo telefonu hem kablosuz hem de kablolu şarj özelliğine sahip olacağı için tamamen portsuz bir akıllı telefon olmayacak. Telefonun USB portu düzgün bir şekilde gizlenecek ve bu da portsuz bir telefon gibi görünmesini mümkün kılacak.

Raporlar, birçok akıllı telefon üreticisinin daha önce Oppo Reno 5 Pro Plus 5G‘nin renk değiştiren arkasında görülen elektrokromik teknolojiyi benimseyeceğini iddia etti. Yeni sızıntı, gizemli Oppo telefonun arka kameralarının elektrokromik camın altına yerleştirileceğini belirtiyor. Bu çılgın telefonu sabırsızlıkla bekliyoruz.