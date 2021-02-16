Oppo’nun Gizemli Telefonu, TENAA Veritabanında Görüldü!

Ocak ayında 3C sertifika platformunda ve Geekbench veritabanında PEFM00 model numaralı bir Oppo akıllı telefon görüldü. Bu ayın başlarında, gizemli telefon Çin’in TENAA otoritesinden onay aldı. İşte şimdiye kadar telefon hakkında bilinen her şey.

TENAA listesi, Oppo PEFM00 akıllı telefonun 164 x 75.4 x 7.9mm ölçülerinde olduğunu ve 6.52 inç ekrana sahip olduğunu belirtiyor. Telefonda 4.100mAh batarya bulunuyor. Telefonun 3C listesi, 10W şarj için destek taşıdığını ortaya çıkarmıştı. TENAA ve 3C listesi de bunun bir 4G LTE akıllı telefon olduğunu gösteriyor.

Geekbench’te görülen gizemli telefon, 4 GB RAM ve Helio P35 işlemciye sahip olacak. Telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Gizemli telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 174 ve 989 puan aldı.

TENAA’da ortaya çıkan telefonun görüntüleri, su damlası çentikli bir ekrana sahip olduğunu ve arka tarafında kare şekilli kamera muhafazası ve parmak izi tarayıcısı olduğunu ortaya çıkardı. Sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.

Bu akıllı telefonun teknik özellikleri ve görüntüleri, Aralık 2020’de Hindistan’da piyasaya sürülen Oppo A15s telefonunun yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri, 8 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera sistemi ve 10W şarj destekli 4,230 mAh pile sahip olabilir.