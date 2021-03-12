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Oppo’nun İlk Tableti Yakında Piyasaya Sürülecek!

Oppo'nun ilk tabletine dair planları hız kazanmışa benziyor. Çinli teknoloji devinin yeni tabletine dair detayları derledik.

Ayşen Sıla

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Geçen Kasım ayında, Oppo’nun 2021’de bir tablet ve dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeyi planladığını bildirmiştik. Üreticinin tablet serisine yönelik planı hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yayınlanan bir rapor, Oppo’nun ilk tableti için tedarikçilerle (bileşen tedarikçileri olduğunu varsayıyoruz) görüşmelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. Herhangi bir isim belirtilmedi, bu nedenle bileşenler için Oppo’nun ortaklarının kim olduğunu bilmiyoruz, ancak bunların büyük bir kısmının yerel tedarikçiler olacağına inanıyoruz.

Oppo’nun ilk tableti hakkında çok şey bilinmiyor. Üretici, Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Honor gibi markalara rakip olacak. Birkaç yıl önce gerileme yaşayan tablet pazarı, okulları kapanmaya ve öğrencileri sanal olarak öğrenmeye zorlayan salgın nedeniyle 2020’de satışları artırdı. Oppo’nun da bir tablet piyasaya sürmesi gerektiğini düşünmesinin nedeni bu olabilir.

Oppo’nun ilk tabletini Android işletim sistemiyle, diğer pazarlara yönelmeden önce Çin’de piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bu arada Xiaomi’nin bu yıl Mi Pad tablet serisinin yeni bir modelini piyasaya sürmeyi planladığı da bildirildi. Oppo’nun tabletinden önce mi yoksa sonra mı duyrulacağı henüz belli değil.

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KaynakIthome

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