Artık görünüşe göre katlanabilir akıllı telefon trendi resmen başladı. 2019 yılı bu açıdan oldukça zengin olacak. Geçenlerde OPPO ürün müdürü, gelecek yıl Şubat ayında Mobile World Congress etkinliğinde katlanabilir bir akıllı telefonu duyuracaklarını Tweakers üzerinden doğruladı. Son zamanlarda zaten Samsung, LG, Huawei ve diğer üst düzey üreticilerden gelecek olan katlanan cep telefonları konusunda birçok söylentiyi duymuştuk. Şimdi ise OPPO’nun atılımı gerçekleşti.

Fakat Oppo, yeni katlanabilir telefon hakkında her hangi bir bilgi ve özellik sunmadı. Bundan dolayı da şirketin yaklaşan katlanır akıllı telefonunun piyasaya hazır değil de, sadece prototip olacağını düşünmek oldukça mantıklı gelmektedir. Son yıllarda Oppo, ekran boyutlarının iki katına yada üç katına çıkarmak hatta katlanan cihazlar da dahil olmak üzere birçok akıllı telefon tasarımları için bir dizi patent aldı.

OPPO, katlanabilir ekranların mobil telefonların sonraki odak noktası olduğuna inanan bazı akıllı telefon üreticileri ile birlikte çalışacak. Samsung ilk katlanan akıllı telefonunu bir Infinity Flex ekran ile tasarlayacağı ifade edilmişti. Hatta Mart 2019’da inanılmaz bir fiyata satışa sunulacağı bile söyleniliyor.

Oppo Katlanabilir Telefon Patent Görselleri 1 - 6

Bunun yanı sıra Huawei’nin kendi katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeyi planladığı da bildirilmişti. Lenovo ve Xiaomi‘nin de bu tür telefonlar üreteceği yine söylentiler arasında yerini almıştı. Asıl önemli gelişme ise, Google yaklaşan katlanabilir cihaz modeli için Android sisteminin ekranını değiştirecek şekilde uyarlamıştır. Bu yüzden büyük olasılıkla katlanır telefonlar bir sonraki odak noktası olabilir.

Ancak, bu yaklaşımın gelecekte bir ana akım haline gelip gelmeyeceğini ya da kısa bir ömre sahip olup olmayacağını tahmin edemeyiz. Ama bir şey belli ki üreticiler birkaç yıldır bunun üzerinde çalışıyor ve çok çaba sarf ediyorlar