Oppo’nun Yeni Amiral Gemisine, Snapdragon 870 İşlemci!

Qualcomm, 1 Aralık’ta Snapdragon 875 amiral gemisi işlemcisini tanıtacak. İşlemci, bu yıl Android işletim sistemi üzerinde çalışan amiral gemisi telefonlarının çoğunu destekleyen Snapdragon 865 işlemcinin yerini alacak. Bir kaynağa göre ise Oppo‘nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu, Snapdragon 870 işlemci ile desteklenecek.

Snapdragon 870 işlemcinin resmi adı adı olmasa da yeni Snapdragon 875 işlemciden daha az güçlü olacağı düşünülüyor. Tahminlere göre, 3.2 GHz civarında çalışabilen Snapdragon 870, teorik olarak Snapdragon 865’ten daha güçlü olacak.

Yukarıda bahsedildiği gibi, gelecek bir amiral gemisi telefonu destekleyen özel yapım bir işlemci olacak. Qualcomm veya Oppo’nun bu işlemci hakkında bilgi verdiğini söyleyemeyiz. Üstelik Oppo’nun bu yeni telefonu hakkında da pek bir bilgi bulunmuyor.

Bu arada yeni bir Oppo telefonu da kısa süre içinde görücüye çıkacak. Telefon, kısa süre önce TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu gizemli telefonda, 6.5 inç FHD Plus ekran bulunuyor. Aynı zamanda, telefonun 162.2 x 75.1 x 9.1 mm ölçülerine sahip olması bekleniyor. Telefonda, 4.900 mAh kapasiteli batarya bulunuyor ve 194 gram ağırlığında gelmesi bekleniyor. Telefonun yeşil, gri ve mavi gibi renk seçenekleri bulunacak. Hepsi ve daha fazlası için bizi takipte kalın.