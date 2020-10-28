Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo'nun Yeni Amiral Gemisine, Snapdragon 870 İşlemci!

Oppo’nun Yeni Amiral Gemisine, Snapdragon 870 İşlemci!

Oppo'nun yeni üst düzet telefonu, Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak!

Ayşen Sıla

-

0
Oppo

Qualcomm, 1 Aralık’ta Snapdragon 875 amiral gemisi işlemcisini tanıtacak. İşlemci, bu yıl Android işletim sistemi üzerinde çalışan amiral gemisi telefonlarının çoğunu destekleyen Snapdragon 865 işlemcinin yerini alacak. Bir kaynağa göre ise Oppo‘nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu, Snapdragon 870 işlemci ile desteklenecek.

Snapdragon 870 işlemcinin resmi adı adı olmasa da yeni Snapdragon 875 işlemciden daha az güçlü olacağı düşünülüyor. Tahminlere göre, 3.2 GHz civarında çalışabilen Snapdragon 870, teorik olarak Snapdragon 865’ten daha güçlü olacak.

Yukarıda bahsedildiği gibi, gelecek bir amiral gemisi telefonu destekleyen özel yapım bir işlemci olacak. Qualcomm veya Oppo’nun bu işlemci hakkında bilgi verdiğini söyleyemeyiz. Üstelik Oppo’nun bu yeni telefonu hakkında da pek bir bilgi bulunmuyor.

Oppo

Bu arada yeni bir Oppo telefonu da kısa süre içinde görücüye çıkacak. Telefon, kısa süre önce TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu gizemli telefonda, 6.5 inç FHD Plus ekran bulunuyor. Aynı zamanda, telefonun 162.2 x 75.1 x 9.1 mm ölçülerine sahip olması bekleniyor. Telefonda, 4.900 mAh kapasiteli batarya bulunuyor ve 194 gram ağırlığında gelmesi bekleniyor. Telefonun yeşil, gri ve mavi gibi renk seçenekleri bulunacak. Hepsi ve daha fazlası için bizi takipte kalın.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGsm Arena
Önceki İçerikRealme C15s, Bu Hafta Görücüye Çıkıyor!
Sonraki İçerikFedora 33 Yayılandı – Yenilikler ve Kurulumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Fedora 33 Yayılandı – Yenilikler ve Kurulumu

Linux tabanlı işletim sistemlerinden birisi olan Fedora arayüzü, geçen ay Fedora 33 beta sürümünü piyasaya sürdü. Şimdi se Fedora ekibi nihayet yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo’nun Yeni Amiral Gemisine, Snapdragon 870 İşlemci!

Qualcomm, 1 Aralık'ta Snapdragon 875 amiral gemisi işlemcisini tanıtacak. İşlemci, bu yıl Android işletim sistemi üzerinde çalışan amiral gemisi telefonlarının çoğunu destekleyen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme C15s, Bu Hafta Görücüye Çıkıyor!

Birkaç ay önce Realme, Realme C15 akıllı telefonunu tanıttı. Bir kaynak, kısa süre önce şirketin Realme C15 Qualcomm Edition adlı telefonun yeni...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone 13 Serisinde 1TB Dahili Depolama Olacak!

2018'de piyasaya sürülen Apple iPhone XS, şirketin 512GB dahili depolama alanıyla gelen ilk akıllı telefonuydu. Yeni piyasaya sürülen iPhone 12 modellerinde bile,...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

YouTube Şaşırtıcı Bir Güncelleme Yayınladı

Bir hafta önce, değişen geri sarma hareketiyle birçok kullanıcıyı şaşırtan YouTube Android uygulamasında bir güncelleme yayınlandı. Şimdi ise arayüzünde daha da faydalı...
Devamını Oku