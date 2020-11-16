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Oppo’nun Yeni Katlanabilir Konsept Telefonu!

Oppo yarınki etkinliğinde yeni bir katlanabilir telefon sergileyecek. Bu konsept telefon, sahiden de nefes kesici olabilir...

Ayşen Sıla

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Oppo

Oppo‘nun Inno Day adlı yıllık etkinliği genellikle çok beklenen bir etkinliktir. Çünkü şirket, geliştirmekte olduğu yeni ve nefes kesici teknolojileri bu etkinlikte sergiler. Bu yılın etkinliği ise yarın başlayacak.

Şirket, konsept bir katlanabilir telefonun posterini yayınlayarak bu etkinlikte gösterileceğini iddia ediyor.
Posterde “Büyük ekran mı? Küçük ekran mı? Peki ya sonsuz ekran?” yazıyor.

Poster, boyutunu değiştirmek için genişletilebilen veya geri çekilebilen bir ekrana sahip kavisli bir ekran bulunduran yeni telefonu gösteriyor. Nitekim Oppo, rulo haline getirilebilen bir telefon üzerinde çalışan şirketlerin arasında yer alıyor.

Oppo

Listede, bu yılın başlarında katlanabilir bir telefon sergileyen TCL gibi üreticiler de var. Hatta geçen ay şirketten yeni bir prototip bile sızdırıldı. Aynı zamanda LG de bu kervanda yer alıyor ve katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu ayın başlarında, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından döndürülebilir ekrana sahip bir cihaz için yeni bir Oppo patenti yayınlanmıştı. Yarınki etkinlikte sergilenecek cihazın bu patente dayanma ihtimali var. Yarınki etkinlik için şimdiden sabırsızlanıyoruz!

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KaynakAndroid Authority
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