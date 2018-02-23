Akıllı telefonların Android kanadı için yayınlanan güncellemeler hızla devam ediyor. Oreo güncellemesinin sürekli yeni modellere gelmeye başladığını ve markaların bir bir yeni güncellemeyi akıllı telefonlarına sunmaya başladığını görüyoruz. Buna rağmen çok yavaş ilerleyen güncelleme sisteminde, kimi zaman sorun haberleri de geliyor. Son olarak OnePlus 5T akıllı telefon kullanıcıları için bir haber geldi. Oreo güncellemesinden kaynaklandığı belirtilen sorunun ise doğrudan WhatsApp uygulamasını etkilediği belirtiyor. Sistemin nasıl bir sorunla gündeme geldiğine detaylarıyla bakalım.

WhatsApp Uygulaması Sorunu

Hemen sorunun detaylarına geçiş yapalım. OnePlus 5T akıllı telefonlarında yer aldığı iddia edilen sorun, doğrudan telefonların forumlarında ortaya çıktı. Birkaç kullanıcı tarafından forumlarda paylaşılan bilgilerle beraber ortaya çıkan sorunda, WhatsApp uygulamasının kişilerinin silindiği belirtiliyor. Rehberin içerisine yer alan kişilerin isimlerinin kaybolduğu ve bu nedenle de mesajlaşma bölümünde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Özellikle uygulama içerisinde yeni mesaj göndereceğiniz kullanıcıların isimlerine ulaşmanız mümkün olmuyor. Bir sistem hatası olarak görebileceğimiz hatanın, Oreo güncellemesinden sonra ortaya çıktığını da ekleyelim. Oreo güncellemesi alan kullanıcıların bu sorunu yaşamaya başladığı ve sorunun çözülmesi için de OnePlus’a destek mesajlarının gönderildiği belirtiliyor.

Güncellemenin oluşturduğu sorun için şu an marka tarafından gelmiş bir açıklama yok. Bu sorunu çözebilmek adına öncelikle markanın açıklama yapması gerekiyor. Muhtemelen yeni bir düzenleme yaparak sorunun çözüme kavuşturulması sağlanabilir. Fakat bunun için herhangi bir çalışma yapıldığına ilişkin paylaşımda da bulunulmadı. Sadece sistem sorunlarını kullanıcıların dile getirdiği ölçüde bilebiliyoruz.

Türkiye’de güncelleme alan modellerde de aynı sorunun devam ettiği belirtiliyor. Oreo güncellemesi alan diğer akıllı telefonlarda böyle bir sorun olup olmadığı konusunda da bir bilgi yok. Bunun için açıklamaları takip etmek gerekli.

Belki de Oreo ile WhatsApp uygulaması arasında bir uyum sorunu olabilir. Sadece OnePlus değil, birçok marka bu durumla karşı karşıya kalabilir. Tüm bunları zaman gösterecek. Konu hakkında OnePlus bir açıklama yapacak olursa, haberimizi güncelleyeceğiz. Şimdilik detayları bu şekilde elde etmiş olduk.