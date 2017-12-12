Google, Android işletim sisteminin her sürümünde çalışan etkin cihazların oranını gösteren en son aylık platform kullanım dökümünü yayımladı. Veriler 11 Aralık’ta sona eren yedi günlük süre boyunca toplandı ve yalnızca o dönemde Google Play Store‘u ziyaret eden cihazları temsil ettiğinden AOSP cihazları yok.

Versiyon Kod Adı API Geçen Ay Bu Ay Değişim 2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 0.5% 0.4% -0.1 4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.5% 0.5% – 4.1.x Jelly Bean 16 2.2% 2.0% -0.2 4.2.x 17 3.1% 3.0% -0.1 4.3 18 0.9% 0.9% – 4.4 KitKat 19 13.8% 13.4% -0.4 5.0 Lollipop 21 6.4% 6.1% -0.3 5.1 22 20.8% 20.2% -0.6 6.0 Marshmallow 23 30.9% 29.7% -1.2 7.0 Nougat 24 17.6% 19.3% 1.7 7.1 25 3.0% 4.0% 1.0 8.0 Oreo 26 0.3% 0.5% 0.2

Ice Cream Sandwich‘in yaptığı gibi, aylar boyunca %0.6 oranında kaldıktan sonra, Gingerbread nihayet kullanım payında düşmeye başladı. Jelly Bean de yavaş ama daimi bir düşüşe devam ediyor. Öte yandan, KitKat‘ın bir yıl boyunca en büyük zararı aldığı bir kullanım payıyla yavaşlamaya başladığı bir düşüş var.

Lollipop, her ay kullanım payında yaklaşık bir puan kaybetmeye devam ediyor; yaşlanmaya devam etmesi nedeniyle sürpriz olmadı. Marshmallow, sonunda Android işletim sisteminin en çok kullanılan sürümü olmasına rağmen kullanıcılarını kaybetmeye başladı.

Android 7.0 ve 7.1 Nougat, Android 8.0 Oreo‘nun benimsenmesinin yavaş olmasıyla, tüm Google Play cihazlarının %23,3’ünü tutan en büyük payı alıyor. Ne de olsa, Google’ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü neredeyse dört aydır ve yalnızca %0,5 kullanım payıyla kalmakta.