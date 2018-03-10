EA Games tarafından sunulan dijital oyun servisi Origin, her geçen gün bira daha zenginleştiriliyor. Daha çok oyun konsolları için sunulan ayrıcalıklar olarak gösterebileceğimiz aylık üyelikli sistemleri sunmaya başlamasından sonra, daha da hızlı bir gelişim gösteren Origin, oyun destekleri konusunda da yeni geliştirmelerle gündeme gelmeye başladı. Tıpkı konsol serilerinde olduğu gibi yıllık ve aylık ücretler karşılığında sunulan ve sürekli değişen ücretsiz oyunları kullanıcılarla buluşturan Origin Access sistemine eklenen yeni oyunlarda yeniden platformu gündeme getirmiş durumda.

Origin Access Oyunları Hangileri?

Bu kez Origin Access oyunlarında ilginç bir gelişme yaşandı. Aslında yapımı yeniden gündeme getiren neden de bu gelişme. Yaşanan gelişmeye göre servisi ilk defa EA Games tarafından yayınlanmayan büyük yapımlar eklendi.

Daha önce EA Game’in olmayan bazı oyunların verildiğini gördük. Fakat bu oyunlar ya küçük oyunlar ya da çok fazla sevilmeyen, arka planda kalan oyunlar olmuştu. Şimdi ise ilk defa dev yapımlar Origin Access sistemine dahil edildi.

EA Games yapımı dışında olan bu oyunlar, Warner Bros yapımları olarak açıklandı. Bilgisayar ve konsol oyunlarında sevilen yapımlar arasında yer alan Warner Bros yapımlarını sisteme dahil eden Origin, kullanıcılarını da bir hayli sevindirmiş oldu.

EA Games dışında ilk defa bu kadar büyük bir yapım şirketinin oyunlarını sisteme ekleyen firma, 6 farklı Batman oyununu kullanıma sunmuş oldu. Bunun dışında da bazı yapımlar sunuldu ancak tabii ki en çok dikkat çeken ve şu an için indirmeye açılan oyunlar Batman oyunları oldu. Açıklanan oyunlardan söz edelim.

Origin Access İçin Sunulacak Olan Tüm Oyunlar

The Witness

Out of the Park Baseball 19

Lost Castle

Bulletstorm – Lite

Wasteland 2

Bu oyunlar standart olarak sunulacak olan oyunlar. Bu yapımların dışında Batman oyunları ise şöyle açıklandı.

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Lego Batman

Lego Batman 2

Lego Batman 3

Yeni bir yayıncının oyunlarının bu şekilde sisteme dahil edilmesiyle beraber, yapımın bazı sürprizleri de ortaya çıktı. En büyük sürpriz ise Access sisteminin 1 haftalık olarak ücretsiz şekilde sunulması oldu. Bunun sonrasında tabii ki yine ücret ödemeniz gerekecek.