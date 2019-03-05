Orta Ölçekli Lenovo L38082 TENAA'da Görüntülendi!

Lenovo Z5s modeli, Lenovo‘nun üçlü arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu. Yeni bir TENAA listesi yakında arkasında üç kamera bulunan daha az güçlü bir orta ölçekli telefonun varlığını doğruladı. Şirketin artık iki farklı üçlü kameraya sahip telefonu olacak.

Lenovo L38082 olarak listelenen telefon, 720×1520 çözünürlüğe sahip 6.2 inç IPS ekranla donatılmıştır. Telefona güç veren 2.0 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci var. Bellek açısından sırasıyla 3GB / 4GB / 6GB RAM ve 32GB / 64GB / 128GB genişletilebilir depolama alanıyla eşleştiriliyor.

TENAA tarafından yayınlanan görüntülerden birine göre telefonun üçü arkada olmak üzere toplam 4 kameraya sahip olduğunu anlaşılıyor. Ne yazık ki, listeleme yalnızca 8MP sensör olan arka kameralardan birinin özelliklerini ortaya koyuyor.

Lenovo L38082 1 - 4

Selfie kamerası da 8MP sensördür. Üçüncü kamera diğerlerinden ayrı olarak aşağıda konumlandırılırken, diğer iki kamera bir ızgarada yer almaktadır. Tasarım açısından siyah üzerine altın rengi halkalar ile kameraların ve parmak izi tarayıcısının çevrelenmesi, oldukça hoş bir görünüm sağlamış.

Lenovo L38082, kutudan Android 9 Pie ile çıkacak. Aynı zamanda 3.200mAh batarya kapasitesine sahip. 162 gram ağırlığında ve 156 x 74 x 7.9 mm boyutlarında. Listeleme ayrıca siyah, mavi, kırmızı, mor, gri, altın, gümüş ve beyaz renk seçeneklerinde geleceğini söylüyor.