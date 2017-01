Orta Segmentin Yeni Üyesi Casper VIA E2 Tüm Özellikler

Akıllı telefon dünyasında yavaş yavaş kendisine bir kitle oluşturmaya başlayan bilgisayar devi Casper, bu alanda daha çok fiyat performans odaklı olan ve daha hesaplı gösterilen akıllı telefonları ile yer edinmeye başlandı. Özellikle son dönemde çıkardığı VIA serileri ile beraber bu alanda kullanıcı kitlesini de artıran Casper son olarak ise yine fiyat performans ürünlerinden biri olan Casper VIA E2 serisini piyasaya sürdü.

Casper VIA E2 Tüm Özellikleri Neler?

Bu noktada Casper VIA E2 serisinin özellikleri de merak konusu haline geldi. Peki Casper VIA E2 telefon serisinde ne gibi özellikler dikkat çekiyor? Casper VIA E2 akıllı telefonun tasarımı nasıl?

Tasarım Özellikleri Nasıl?

Telefonun öncelikle tasarımından biraz bahsedelim. Söz konusu tasarım detaylarında telefonun ilk dikkat çeken detayının 2,5 D ekranı olduğunu belirtelim. Eğimli ekran özelliği doğrudan telefonun tasarımına da etki etmekte. Haliyle telefonun biraz daha dışa doğru kavisli bir yapısı olduğunu da belirtelim.

Bunun dışında arka kapata tam orta kısımda yer alan arka kamera ve altında yer alan flaş ile beraber VIA serisinin kabul görmüş olan tasarımını koruyan Casper VIA E2 serisinde oval kenarlarda dikkat çekiyor. Ön ekranda ise telefonun ana kısmında bir Home tuşu bulunuyor ve ekran gözde oranı da %70 civarlarında.

Orta Segment İşlemci Serisi

Gelelim Casper VIA E2 serisinin teknik özeliklerine. Teknik özellikler konusunda da genel olarak orta segment üyesi olduğu gözlenen akıllı telefonda MediaTek MT6737 serisi 4 çekirdek işlemci kullanılıyor. 1.3 GHz hızında çalışan 64 bir mimarili işlemci serisine eşlik eden grafik işlemcisi ise Mali-T720 MP2 serisi. Bu özellikleri ile beraber işlemci serisi olarak 4 çekirdek barındırması ile fiyat performans ürünlerinden biri olan serinin geri kalan teknik özellikleri de yine bu yönünü ortaya koyuyor.

Bellek Ve Depolama Alanı

Ram bellek konusunda da serinin ideal bir özellik sunduğunu belirtelim. Toplamda 3 GB Ram bellek ile beraber gelen akıllı telefon dahili depolama hafızası olarak ise standartlaşmaya başlayan 32 GB depolama miktarı sunmakta. Tabi ki artırılabilir hafıza desteği sayesinde modelin depolama biriminin de yükseltilebildiğini de belirtelim. Hafıza kartı desteği konusunda ise maksimum olarak 64 GB desteği sunulduğunu da belirtelim. 64 GB serisinin üzerinde bir hafıza kartını ile kullanamıyorsunuz.

Ekran Özellikleri

Ram bellek ve işlemci serisinden sonra telefonun ekran özelliklerinden biraz bahsedelim. Seride tasarım kısmında doğrudan etki eden 2,5D ekranlar kullanılıyor. Eğimli ekran ile beraber IPS LCD ekran teknolojisi kullanan Casper VIA E2 ekran boyutu olarak ise 5.5 inç ekran boyutuna sahip.

Çözünürlük değeri olarak 1280 X 720 HD ekran teknolojisi sunan modelin 267 PPI piksel yoğunluk değeri de görüntü kalitesi konusunda başarılı bir model olarak öne çıkmasını sağlıyor. Tabi Casper VIA E2 serisinin çözünürlük değerinin Full HD olmaması da yine bir eksiklik olarak dikkat çekiyor.

Kamera Özellikleri

Kamera konusunda Casper VIA E2 serisinde 13 MP değerinde arka kameraya yer veriliyor. HDR modundan otomatik odaklamaya kadar birçok özelliği bulunan kameranın karanlıkta da net görüntü çekebilmesi için seride LED flaş kullanılıyor. Full HD olarak kayıt yapabilen Casper VIA E2 serisinin ön kamerasında ise standart haline gelen 5 megapiksel kamera kullanımı yapılmış durumda.

Batarya Dayanma Süreleri Ve Kapasiteleri

Tüm bu özellikleri ile beraber batarya konusunda da 4000 mAh kapasite değerini sunan telefonun konuşma süresi 20 saat bekleme süresi ise 360 saat olarak açıklanmış durumda. Genel kullanımda bu değerlerin biraz daha altında bir dayanma süresi elde edildiğini de söylemek gerekiyor. Ayrıca şarj konusunda da hızlı şarj desteği de verilmemekte. Sadece Micro USB desteği ile şarj imkanı sunuluyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Telefonun zaten piyasada satışta olduğunu belirtelim. Satış fiyatı konusunda ise modelin orta segment üyelerinden biri olması ve fiyat performans dengesi konusunda öne çıkan bir model olması ile beraber serinin fiyatının 1.050 TL olduğunu da ekleyelim. Fiyat konusunda yine rakamların satış yapılan yere göre değişebildiğini de belirtelim.