Orta Sınıf Telefonlar LG K11 Plus ve LG K11 Alpha Tanıtıldı!

LG, Brezilya’da iki yeni K serisi akıllı telefonunu bugün tanıttı. Bu telefonlar LG K11 Plus ve K11 Alpha olarak adlandırıldı. Aynı ana özellikleri ve gövdeyi paylaşan cihazlar farklı bellek ve kameraları ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Telefonlar farklı isimler altında farklı pazarlarda dolaşan LG K10 (2018) modelinin yeniden adlandırılmış çeşitleri diyebiliriz. Şirket daha önce İtalya’da da bu telefonları LG K11 olarak satışa sunmuştu.

Telefonların başlıca özellikleri arasında 5.3 inç 720x1280px IPS LCD, bir MediaTek MT6750 yonga seti (1,5 GHz), 3000 mAh pil ve bir parmak izi tarayıcısı bulunmaktadır.

LG K11 Plus modeli Alpha modelinden farklı olarak 2GB yerine 3GB RAM, 16GB yerine 32GB dahili bellek ve ana kamerası 8MP yerine 13MP olarak sunuluyor. Her iki cihaz da 5MP selfie kameralarına sahiptir.

LG K11 Plus Fiyatı

Ağustos ayında LG K11 Plus ve K11 Alpha piyasaya sürülecek. K11 Plus modeli 270 $ fiyat etiketi ve Altın, Siyah ve Mavi renkler ile satışa sunulacak. LG K11 Alpha modelinin fiyatı ise 220 $ seviyesinde olup Siyah ve Altın renk seçenekleri ile gelecek.