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Orta Sınıf Vivo Y3 Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo yakın zamanda MediaTek Helio P35 yonga setine sahip yeni bir orta sınıf telefonu piyasaya sürebilir....

By Muhammed Arslan

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Orta Sınıf Vivo Y3 Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo son zamanlarda birçok cihazı piyasaya sürüyor. Şimdi de sıra Vivo Y3 adlı başka bir orta sınıf cihazda. Telefonun yakında Çin’de tanıtılacağı söyleniyor. Sızdırılan yeni bir teknik çizimi cihazın Şeftali Tozu renk çeşidinin olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca Tavuskuşu Mavisi renk seçeneğinde de satışa sunulacak. Vivo Y3 modelinin fiyatının 205 dolar olduğu söyleniyor. Ancak lansman günü için henüz bir bilgi yok. Özelliklerine gelecek olursak 1544 x 720 piksel çözünürlükte 6.35 inç su damlası çentikli HD+ ekrana sahip olacak.

Donanım olarak Vivo Y3 ‘te, 64GB veya 128GB dahili depolama alanı ile birlikte 4GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio P35 yonga seti var. Depolamayı daha da genişletmek için bir microSD kart seçeneği de bulunabilir. Görüntüden de anlaşıldığı gibi parmak izi sensörü cihazın arka tarafında bulunuyor.

Orta Sınıf Vivo Y3 Özellikleri Sızdırıldı!

Kameralarda ise arka tarafta 13MP ana kameranın yanı sıra 8MP ikincil sensör ve 2MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Ayrıca ön panelde çentik içerisinde 8MP selfie kamerası var.  Son olarak cihazı büyük 5000mAh batarya ile çalışıyor.

Diğer donanımlar mikro USB portu, 3.5mm kulaklık girişi, GSM gibi bağlantı seçenekleri içerecektir. Cihaz kutudan çıkan Android 9 Pie işletim sistemi ile geliyor olmalı, şirketler üstte kendi kullanıcı arayüzlerine sahipler ancak henüz hiçbir şey bilinmiyor.

KaynakIndiaShop
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