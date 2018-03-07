Android Auto Piksel Sorunu Çözülüyor
Geçtiğimiz hafta Google Android Auto'nun piksellenmiş görüntü sorununu kabul etmişti. Şimdi de Mountain View, Kaliforniya merkezli şirket, Android Auto ile ilgili sorun hakkında bir...
2019 Ford Ranger Pick-up Yeni Motor Seçeneğiyle Tanıtıldı
Pick-up modellerinin öncülerinden biri olan Ford, bu alanda Ranger modeliyle kendisini gösteriyor. Sürekli olarak yenilenen araç serisi ile dikkat çeken markanın, geçtiğimiz günlerde bu...
Tesla’ya Rakip Geliyor: Fisker EMotion Tanıtıldı!
Fisker şirketi lüks elektrikli otomobil EMotion'u CES 2018'de piyasaya sundu. Bu araba mükemmel bir güzelliğe sahip. Fisker'in sportif sedan otomobili Corvette veya Porsche'un yanında...
Tesla Pickup için Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı
Otomobil dünyası değişmeye başladı ve bu alanda en iddialı firmalardan birisi Tesla oldu. Tüm dünyada elektrikli araç sektörünü yaygınlaştırmaya başlayan otomobil devi, son yıllarda...
UPS Kargo 125 Tesla Kamyonun Ön Siparişini Yaptı
UPS Kargo şirketi yeni çıkacak Tesla kamyonundan 125 tane ön sipariş yaptığını açıkladı. Alternatif yakıtlı araç filosunu genişletmek istediği için bu siparişi verdiklerini belirttiler. Tesla...
Lamborghini Urus Tanıtıldı! O Bir SUV Görünümlü Spor Otomobil
Lamborghini'nin ilk SUV'u 80'li yıllarda çıkardığı LM002'di. V-12 motoruyla güçlendirilmiş bir askeri sınıf araçtı. O zamanlar tamamen bozguna uğramış görünse de, Bentley, Mercedes-Benz, Porsche,...
Tesla 2 Yeni Elektrikli Aracını Duyurdu!
Tesla'nın sahibi Elon Mask biri kamyon ve bir direği spor bir model olarak 2 yeni %100 elektrikli aracını tanıttı. Tesla araçlarını düşündüğünüzde, genelde şık çizgileri...
Tesla Autopilot Ürün Yazılımı Güncellemesi, Menzil Tahminini Geliştiriyor
Tesla, kendine özgü bileşen üreticisi Mobileye ile yollarını ayırdı. Mobileye kendisini Microsoft, Tesla'yıda IBM olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu ayrılık Tesla'yı kendi çözümlerini üretmeye zorladı. Tesla...
Volkswagen Arteon’u Görme Engelli Eckert Fotoğrafladı
Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'in yeni tanıttığı modeli Arteon’un tanıtımında görme engelli ünlü fotoğrafçı Pete Eckert yer aldı. Ünlü fotoğraf sanatçısı Eckert’in gözleri görmeden nasıl fotoğraf çekebildiğini...
Toyota Dakikalar İçinde Şarj Olan Arabalar Geliştiriyor
Elektrikli otomobillerin geleceği olabilir, ancak teknolojinin kabul görmeden önce bazı zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Toyota, bu engellerin en büyüğünün mevcut pil teknolojisi olduğunu düşünüyor...
Audi, sürücüsüz otomobilinin 2021 yılına kadar geleceğini doğruladı
Pille çalışan, Otonom VW üretin! Audi'nin yıllık genel kurulunun parçası olarak onaylanan ve 2020'den hemen sonra gelmesi beklenen boyutlu model. Audi ilk düşük hacimli üretim için...
Hyundai, Kona modeline ait şifreli video yayınladı
Hyundai, Kona'yı bu yaz aylarında gösterecek, ancak bu arada, automaker yeni subcompact crossover'unu canlandıran bir dizi şifreli video yayınladı. Videolardan bazıları yemek temalı, diğerleri Hawaii temalı...
Jaguar, 600 Beygirli XE SV Project 8’i Sundu
Jaguar'ın Özel Operasyonlar bölümü, şirketin son ürünü olan XE SV Project 8'i tanıttı. Ancak önce Nürburgring'in kötü şöhretli Nordschleife'de test edilmeli ve şartnamelerine inanılırsa, şimdiye kadarki...
Yeni BMW 8 Serisi fiyat, özellikler ve çıkış tarihi
BMW, yaklaşmakta olan 8 Serisi Coupe için bir konsept sergiliyor. Bu amiral gemisi modeli 1990'lı yıllardan 8 Serisi Coupe'ye saygı duyuyor ve lüks ve...
BMW M8 beklemeye değer mi?
BMW M8'e merhaba deyin. Halen tamamlanmış olsa da kelimenin tam anlamıyla bu son Bavyera güzellik tarafında, çarpıcı tanıtımını bu hafta başlarında Milan, İtalya'da yapmış...
Ford CEO’su Mark Fields ayrılıyor
Ford'un CEO'su Mark Fields, FoMoCo'yu terk ediyor ve Forbes tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre Ford Smart Mobility başkanı James P. Hackett'in yerini...
BMW, Çin’deki üretim kapasitesini artıracak
FRANKFURT - BMW, Çin'deki yıllık üretim kapasitesinin, yerel fabrikalarını yükseltmek için bir yatırım planının tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz yılın üretimine göre 144.274 araç daha fazla...
Elon Musk Hyperloop tünel projesi hakkında detaylar
Elon Musk'un Hyperloop fikrinin The Toing Company için planlara nasıl gideceğine dair şüphelerimiz vardı. Bu hafta başlarında Musk, yeni tünel girişiminde SSS sayfasına bir...
2017 Mustang Shelby Super Snake 750 Beygir ile geliyor
GARDENA, California - Shelby American 2017 Shelby Super Snake geniş gövde konseptini şirket merkezinde kurdu. 50. yıldönümü Shelby Super Snake olarak başlayan yol yarış...
Ford, 2016 Araçlarını Android Auto ve Apple CarPlay için güncelledi
Ford, SYNC 3 ile donatılmış 2016 araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay yazılım desteğini getiriyor ve bu destek, owner.ford.com'dan bir yazılım indirip bir USB...
Apple “Project Titan” Projesi İle Otonom Bir Arabadan Daha Fazlasını İstiyor...
Apple'ın sürücüsüz bir otomobil üzerinde çalıştığı varsayılan "Project Titan" projesi aslında daha önce düşünülenden çok daha büyük bir ölçeğe sahip olabilir. Business Insider tarafından alınan bilgiye...
2017 Honda Civic Type R Yakıt Miktarı Belli Oldu
Uzun süredir beklenen Honda Civic Type R, EPA'dan resmi bir yakıt ekonomisi derecesi aldı; 12,8/10,1/11,3 litre, şehir içi/Şehir dışı/kombin olarak derecelendirilmiş, yüksek performanslı turbo-dört yakıt ekonomisi...
2018 BMW 2 Serisi Makyajlandı
BMW, kompakt iki kapılı 2018 model yılı için güncellendi. 2018 BMW 2 Serisi coupe ve Cabrio revize ön taraf ve yeni dış aydınlatmanın yanı sıra...
BMW, 2018 8 Serisi Coupe’yi Görücüye Çıkardı
BMW, 2017 Concorso d'Eleganza Villa d'Este'de bu ayın ilerleyen saatlerinde yeni bir konsept sergileyeceğini açıkladı. 26 Mayıs'ta açılacak olan otomobil, resmen onaylanmış 2018 8...
BMW 2018 Model 520i, 525d Modellerini Duyurdu
Alman Otomotiv devi, 2018 yılı için, BMW 5 Serisi serisine her biri dört silindirli bir motor ile çalışan iki model eklediğini açıkladı Sedan ve Touring...
Elon Musk, Video’da Yer Altı Tüneli Sistemi için Test Kızağını Gösteriyor
Birkaç hafta önce The Boring Company, yeraltı tünel taşıma sisteminin bir video simülasyonunu piyasaya sunduğunda, bu fikir biraz uzak görünüyordu. Ancak şimdi girişimin arkasında...
SUV Otomobil Sınıfının Yeni Üyesi MG XS Tanıtıldı
Gelişen teknolojiyle beraber değişim içerisine giren araç sistemlerine her geçen gün yeni modellerle yeni teknolojiler ekleniyor. Bu alanda en çok tercih edilen sınıflardan biri...
Tesla Model Y Detaylanmaya Başladı
Sürücüsüz araç ve otonom araç sistemleri üzerine en detaylı çalışmaları yapan firma olarak bilinen Tesla, artık yavaş yavaş araçlarını yenilemeye başladı. Markanın yaptığı yeni...
Tesla, 2017 Yılının İlk Çeyreğinde 397 Milyon Dolar Zarar Etti!
Tesla Çarşamba günü, 2017 yılının ilk çeyreği için 2.7 milyar dolarlık gelirden 397 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Wall Street'in beklediğinden daha fazla ve...
2018 Nissan Qashqai Tanıtıldı. Araçların Tüm Özellikleri ve Fiyatları
Otomobil sektöründe gelişim çok hızlı bir şekilde devam etmeye başladı. Kısa süre önce düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında bu sene ne gibi araç teknolojileriyle...