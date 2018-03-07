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Otomobil

Otomobil haberleri, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford ve Pek çok markaya ait görseller, videolar ve markaların yeni modelleri hakkında detaylı incelemeler ve haberler yer alır.

En Son
Android Auto Piksel Sorunu Çözülüyor
Otomobil

Android Auto Piksel Sorunu Çözülüyor

Geçtiğimiz hafta Google Android Auto'nun piksellenmiş görüntü sorununu kabul etmişti. Şimdi de Mountain View, Kaliforniya merkezli şirket, Android Auto ile ilgili sorun hakkında bir...
2019 Ford Ranger Pick-up
Otomobil

2019 Ford Ranger Pick-up Yeni Motor Seçeneğiyle Tanıtıldı

Pick-up modellerinin öncülerinden biri olan Ford, bu alanda Ranger modeliyle kendisini gösteriyor. Sürekli olarak yenilenen araç serisi ile dikkat çeken markanın, geçtiğimiz günlerde bu...
Tesla'ya Rakip Geliyor: Fisker EMotion Tanıtıldı!
Otomobil

Tesla’ya Rakip Geliyor: Fisker EMotion Tanıtıldı!

Fisker şirketi lüks elektrikli otomobil EMotion'u CES 2018'de piyasaya sundu. Bu araba mükemmel bir güzelliğe sahip. Fisker'in sportif sedan otomobili Corvette veya Porsche'un yanında...
Tesla Pickup
Otomobil

Tesla Pickup için Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Otomobil dünyası değişmeye başladı ve bu alanda en iddialı firmalardan birisi Tesla oldu. Tüm dünyada elektrikli araç sektörünü yaygınlaştırmaya başlayan otomobil devi, son yıllarda...
UPS Kargo 125 Tesla Kamyonun Ön Siparişini Yaptı
Otomobil

UPS Kargo 125 Tesla Kamyonun Ön Siparişini Yaptı

UPS Kargo şirketi yeni çıkacak Tesla kamyonundan 125 tane ön sipariş yaptığını açıkladı. Alternatif yakıtlı araç filosunu genişletmek istediği için bu siparişi verdiklerini belirttiler. Tesla...
Otomobil

Lamborghini Urus Tanıtıldı! O Bir SUV Görünümlü Spor Otomobil

Lamborghini'nin ilk SUV'u 80'li yıllarda çıkardığı LM002'di. V-12 motoruyla güçlendirilmiş bir askeri sınıf araçtı. O zamanlar tamamen bozguna uğramış görünse de, Bentley, Mercedes-Benz, Porsche,...
Tesla 2 Yeni Elektrikli Aracını Duyurdu!
Otomobil

Tesla 2 Yeni Elektrikli Aracını Duyurdu!

Tesla'nın sahibi Elon Mask biri kamyon ve bir direği spor bir model olarak 2 yeni %100 elektrikli aracını tanıttı. Tesla araçlarını düşündüğünüzde, genelde şık çizgileri...
tesla
Otomobil

Tesla Autopilot Ürün Yazılımı Güncellemesi, Menzil Tahminini Geliştiriyor

Tesla, kendine özgü bileşen üreticisi Mobileye ile yollarını ayırdı. Mobileye kendisini Microsoft, Tesla'yıda IBM olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu ayrılık Tesla'yı kendi çözümlerini üretmeye zorladı. Tesla...
Otomobil

Volkswagen Arteon’u Görme Engelli Eckert Fotoğrafladı

Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'in yeni tanıttığı modeli Arteon’un tanıtımında görme engelli ünlü fotoğrafçı Pete Eckert yer aldı. Ünlü fotoğraf sanatçısı Eckert’in gözleri görmeden nasıl fotoğraf çekebildiğini...
toyota elektrikli araba
Otomobil

Toyota Dakikalar İçinde Şarj Olan Arabalar Geliştiriyor

Elektrikli otomobillerin geleceği olabilir, ancak teknolojinin kabul görmeden önce bazı zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Toyota, bu engellerin en büyüğünün mevcut pil teknolojisi olduğunu düşünüyor...
Otomobil

Audi, sürücüsüz otomobilinin 2021 yılına kadar geleceğini doğruladı

Pille çalışan, Otonom VW üretin! Audi'nin yıllık genel kurulunun parçası olarak onaylanan ve 2020'den hemen sonra gelmesi beklenen boyutlu model. Audi ilk düşük hacimli üretim için...
Otomobil

Hyundai, Kona modeline ait şifreli video yayınladı

Hyundai, Kona'yı bu yaz aylarında gösterecek, ancak bu arada, automaker yeni subcompact crossover'unu canlandıran bir dizi şifreli video yayınladı. Videolardan bazıları yemek temalı, diğerleri Hawaii temalı...
Otomobil

Jaguar, 600 Beygirli XE SV Project 8’i Sundu

Jaguar'ın Özel Operasyonlar bölümü, şirketin son ürünü olan XE SV Project 8'i tanıttı. Ancak önce Nürburgring'in kötü şöhretli Nordschleife'de test edilmeli ve şartnamelerine inanılırsa, şimdiye kadarki...
Otomobil

Yeni BMW 8 Serisi fiyat, özellikler ve çıkış tarihi

BMW, yaklaşmakta olan 8 Serisi Coupe için bir konsept sergiliyor. Bu amiral gemisi modeli 1990'lı yıllardan 8 Serisi Coupe'ye saygı duyuyor ve lüks ve...
Otomobil

BMW M8 beklemeye değer mi?

BMW M8'e merhaba deyin. Halen tamamlanmış olsa da kelimenin tam anlamıyla bu son Bavyera güzellik tarafında, çarpıcı tanıtımını bu hafta başlarında Milan, İtalya'da yapmış...
Otomobil

Ford CEO’su Mark Fields ayrılıyor

Ford'un CEO'su Mark Fields, FoMoCo'yu terk ediyor ve Forbes tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre Ford Smart Mobility başkanı James P. Hackett'in yerini...
Otomobil

BMW, Çin’deki üretim kapasitesini artıracak

FRANKFURT - BMW, Çin'deki yıllık üretim kapasitesinin, yerel fabrikalarını yükseltmek için bir yatırım planının tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz yılın üretimine göre 144.274 araç daha fazla...
yerin altindan giden oto
Otomobil

Elon Musk Hyperloop tünel projesi hakkında detaylar

Elon Musk'un Hyperloop fikrinin The Toing Company için planlara nasıl gideceğine dair şüphelerimiz vardı. Bu hafta başlarında Musk, yeni tünel girişiminde SSS sayfasına bir...
Otomobil

2017 Mustang Shelby Super Snake 750 Beygir ile geliyor

GARDENA, California - Shelby American 2017 Shelby Super Snake geniş gövde konseptini şirket merkezinde kurdu. 50. yıldönümü Shelby Super Snake olarak başlayan yol yarış...
Ford Android Auto ve Apple CarPlay
Otomobil

Ford, 2016 Araçlarını Android Auto ve Apple CarPlay için güncelledi

Ford, SYNC 3 ile donatılmış 2016 araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay yazılım desteğini getiriyor ve bu destek, owner.ford.com'dan bir yazılım indirip bir USB...
apple otonom surus
Otomobil

Apple “Project Titan” Projesi İle Otonom Bir Arabadan Daha Fazlasını İstiyor...

Apple'ın sürücüsüz bir otomobil üzerinde çalıştığı varsayılan "Project Titan" projesi aslında daha önce düşünülenden çok daha büyük bir ölçeğe sahip olabilir. Business Insider tarafından alınan bilgiye...
2017 Honda Civic Type R
Otomobil

2017 Honda Civic Type R Yakıt Miktarı Belli Oldu

Uzun süredir beklenen Honda Civic Type R, EPA'dan resmi bir yakıt ekonomisi derecesi aldı; 12,8/10,1/11,3 litre, şehir içi/Şehir dışı/kombin olarak derecelendirilmiş, yüksek performanslı turbo-dört yakıt ekonomisi...
2018 BMW 2 Serisi-4
Otomobil

2018 BMW 2 Serisi Makyajlandı

BMW, kompakt iki kapılı 2018 model yılı için güncellendi. 2018 BMW 2 Serisi coupe ve Cabrio revize ön taraf ve yeni dış aydınlatmanın yanı sıra...
Otomobil
Otomobil

BMW, 2018 8 Serisi Coupe’yi Görücüye Çıkardı

BMW, 2017 Concorso d'Eleganza Villa d'Este'de bu ayın ilerleyen saatlerinde yeni bir konsept sergileyeceğini açıkladı. 26 Mayıs'ta açılacak olan otomobil, resmen onaylanmış 2018 8...
yeni BMW 5 serisi
Otomobil

BMW 2018 Model 520i, 525d Modellerini Duyurdu

Alman Otomotiv devi, 2018 yılı için, BMW 5 Serisi serisine her biri dört silindirli bir motor ile çalışan iki model eklediğini açıkladı Sedan ve Touring...
yerin altindan giden oto
Otomobil

Elon Musk, Video’da Yer Altı Tüneli Sistemi için Test Kızağını Gösteriyor

Birkaç hafta önce The Boring Company, yeraltı tünel taşıma sisteminin bir video simülasyonunu piyasaya sunduğunda, bu fikir biraz uzak görünüyordu. Ancak şimdi girişimin arkasında...
Otomobil

SUV Otomobil Sınıfının Yeni Üyesi MG XS Tanıtıldı

Gelişen teknolojiyle beraber değişim içerisine giren araç sistemlerine her geçen gün yeni modellerle yeni teknolojiler ekleniyor. Bu alanda en çok tercih edilen sınıflardan biri...
Otomobil

Tesla Model Y Detaylanmaya Başladı

Sürücüsüz araç ve otonom araç sistemleri üzerine en detaylı çalışmaları yapan firma olarak bilinen Tesla, artık yavaş yavaş araçlarını yenilemeye başladı. Markanın yaptığı yeni...
Tesla 2017 zarari aciklandi
Otomobil

Tesla, 2017 Yılının İlk Çeyreğinde 397 Milyon Dolar Zarar Etti!

Tesla Çarşamba günü, 2017 yılının ilk çeyreği için 2.7 milyar dolarlık gelirden 397 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Wall Street'in beklediğinden daha fazla ve...
2018 Nissan Qashqai
Otomobil

2018 Nissan Qashqai Tanıtıldı. Araçların Tüm Özellikleri ve Fiyatları

Otomobil sektöründe gelişim çok hızlı bir şekilde devam etmeye başladı. Kısa süre önce düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında bu sene ne gibi araç teknolojileriyle...
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