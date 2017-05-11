Oukitel K4000 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oukitel, Oukitel K4000 serisinin yeni bir versiyonu olan yeni akıllı telefonu Oukitel K4000 Plus‘ı dün duyurdu. Ancak tasarım ve teknik özellikler bakımından diğerlerinden farklı. Ayrıca 100 dolar civarında bütçeye uygun bir akıllı telefon olacak. Oukitel, Oukitel K4000 Plus hakkındaki videoları da yayınladı.

Oukitel K4000 Plus, 1280 × 720 çözünürlüklü 5 inç 2.5D ekrana ve LCD tam laminasyondan yapılmıştır ve bu sayede cihaz daha ince görünmekte, böylece cam şeffaflığı daha iyi olmakta. Daha parlak, daha keskin görüntüler ve daha iyi güneş ışığı şeffaflığı getirmesinin sebebi de budur. Çinko alaşımı ve pil kapağı için polikarbonat malzeme ile CNC işleme yöntemi benimsenmiş. Parmak izi tarayıcısı ön tarafta çoklu dokunmatik bir düğme olarak geliyor.

Donanım olarak MediaTek MT6737 Quad-core SoC işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama bulunmakta. Cihaz enerjisini 4,100 mAh bataryadan alıyor.

Oukitel K4000 Plus, daha güzel tasarım ve daha iyi kullanıcı deneyimi üzerine odaklanıyor. Bu 100 dolar değerinde cihazın oldukça rağbet göreceği aşikar. Cihazın önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor.