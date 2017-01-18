Outcast: Second Contact Sistem Gereksinimleri

Outcast Reboot HD, 90’ların klasik Outcast oyunudur. Outcast Reboot HD’sinin yeniden çalışması, bir paralel evrendeki yabancı çölde keşfederken, bir kez daha büyük bir açık dünyaya kavuşacak; Dünya’nın varlığını tehdit eden bir kara deliği kapatma görevi üstleniyor.
Fresh3D, tekrarlanan nesneler, ortamlar, karakterler ve dokularla günümüzün PC’leri özelinde Outcast’ı modernleştirmek için 600.000 $ hedefi istiyor; Tam 1080p çözünürlük, hikayede genel iyileştirmeler, arayüz ve görevler ve tam denetleyici desteği bulunuyor.
Outcast: Second Contact Minimum Sistem Gereksinimleri
Outcast: Second Contact İdeal Sistem Gereksinimleri
Outcast: Second Contact videosu