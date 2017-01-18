Outcast: Second Contact Sistem Gereksinimleri

Outcast Reboot HD, 90’ların klasik Outcast oyunudur. Outcast Reboot HD’sinin yeniden çalışması, bir paralel evrendeki yabancı çölde keşfederken, bir kez daha büyük bir açık dünyaya kavuşacak; Dünya’nın varlığını tehdit eden bir kara deliği kapatma görevi üstleniyor.

Fresh3D, tekrarlanan nesneler, ortamlar, karakterler ve dokularla günümüzün PC’leri özelinde Outcast’ı modernleştirmek için 600.000 $ hedefi istiyor; Tam 1080p çözünürlük, hikayede genel iyileştirmeler, arayüz ve görevler ve tam denetleyici desteği bulunuyor.

Outcast: Second Contact Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Ekran kartı: GeForce 8800 GT ya da AMD Radeon HD 3870

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 12 GB

Outcast: Second Contact İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6400 2.13GHz ya da AMD Phenom 9550 Quad-Core

Ekran kartı: GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 5770 512MB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 12 GB

Outcast: Second Contact videosu