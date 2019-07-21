Overwatch için Yeni Karakterler Geliyor

Battle Royale oyunları son döneme damga vurmuş olsa da bir dönemin efsanesi olan Overwatch oyunu da ilgiyi üzerine çekmek için adımlar atıyor. Bir yandan yeni e-spor mücadelelerine konuk olan oyunun bir yandan ise güncellemeleri konuşulmaya devam ediyor.

Son gelen bilgilere göre Overwatch oyunu için yeni karakter güncellemeleri gelecek. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da yeni karakterlerin yolda olduğu ve hatta ilk karakterinde ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Hemen oyun için beklenen güncellemeler hakkında bilgi verelim.

Overwatch için Yeni Karakter

Doğrudan Blizzard tarafından açıklanan bir güncelleme olmadığını belirtelim. Güncelleme geleceği ve yeni karakterler Meksika’da düzenlenecek olan dünya kupası etkinliğiyle beraber ortaya çıktı. Meksika’nın resmi takımı olarak bilinen takımın, eşleştirme sırasında yanlışlıkla yeni karakterlerin ortaya çıktığını açıklaması üzerinde yeni karakterler gündeme geldi.

Overwatch tarafından sunulan bir karakter ya da güncelleme listesi söz konusu değil. Takım tarafından paylaşılan bilgilere göre ise oyunda Sigma ismi verilen yeni bir karakter görmek mümkün olacak.

Sigma karakterinin özelliklerinin neler olacağı konusunda bir bilgi yok. Karakterin özellikleri ya da karakterin yetenekleri konusunda nasıl farkların sunulacağını öğrenmek için bir süre daha açıklamaları takip etmek gerekecek.

Öyle ki firma tüm iddialara rağmen Overwatch için güncelleme yapacağını ya da yeni karakterler için güncelleme yapacağı konusunda bilgi vermedi. Buna karşın resmi takım tarafından böyle bir iddianın gündeme getirilmiş olması da iddianın doğruluk oranını bir hayli arttırıyor. Beklentiler dünya kupası etkinliği sırasında konuya ilişkin yeni açıklamaların yapılacak olması.

Sigma karakterinin dünya kupası etkinliği sonrasında bir sürpriz olarak oyuna eklenmesi mümkün olabilir. Bunun yanında Battle Royale oyunlarının yükselişine karşı Overwatch tarafından yeni adımların atılması da muhtemel.

Yani sadece yeni karakterleri görmekle kalmayabiliriz. Bunun dışında oyunu etkileyecek güncellemeler de sunulabilir. Daha detaylı bilgi için dünya kupası etkinliğinin son bulmasını beklemek gerekiyor. Sigma karakterine ilişkin yeni bir bilgi gelecek olursa, haberimizi güncelleyeceğiz.