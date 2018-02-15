Overwatch Ücretsiz Oldu!

2016 yılında oyuncuların karşısına çıkan Overwatch’u henüz deneme fırsatınız olmadıysa bu hafta sonu planlarınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz çünkü Blizzard’ın FPS türündeki yapımı 16-19 Şubat tarihlerinde ücretsiz oluyor.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için düzenlenen Overwatch Ücretsiz Hafta Sonu etkinliğinde oyundaki 26 kahraman ve 17 harita herkes için oynanabilir olacak. Bu süre içerisinde seviye yükseltip, loot box düşürebileceksiniz. Eğer etkinlik sonrasında oyunu satın alırsanız seviyenizi ve sahip olduğunuz eşyaları tam sürüme de aktarabileceksiniz.

Oyunu PC’de denemeniz için Battle.Net programını yükledikten sonra, Overwatch’u yüklemeniz gerekiyor. PlayStation 4 ve Xbox One için de konsolların kendi marketlerinden oyunu indirebilirsiniz. Etkinlik Türkiye saatliyle 22’de başlayacak.