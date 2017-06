Overwatch Yıldönümünü Çift XP Etkinliği ile Kutluyor

Oyun dünyasında yeni olan şeyleri duymak için sabırsızlanırken, belki bir yıl önce öne çıkan olaylardan biriyle geri adım atabilir ve rahatlayabilirsiniz. Overwatch’ın yıldönümü kutlamasının bir parçası olarak, Blizzard, Perşembe akşamı saat 8: 00’den Salı sabahı saat 3: 00’de bitecek bir etkinlik başlatıyor. Bu etkinlikte oyuncular iki kat XP alacak. O zamana kadar bir şey yapmanız gerekiyorsa, belki iki faktörlü kimlik doğrulamasını Battle.net hesabınıza kurabilirsiniz.

Oyun oynamakta olduğunuz platform ne olursa olsun, oyundaki neredeyse her şey çift XP ile ödüllendirilecek. Bu, ayrıca Yıldönümü temalı yağma kutuları ve ödülleri almak için son şansınızla aynı zamana denk geliyor.

