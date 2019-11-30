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OXYGENOS 10 AÇIK BETA 2 ONEPLUS 6 VE 6T’DE !

Zeynep Gökçen

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OnePlus, OnePlus 6 ve 6T için OxygenOS 10 Open Beta 2’yi piyasaya sürüyor. Bu, 2018’in amiral gemilerinin ikinci beta güncellemesi ve yeni sürümüne birkaç düzeltme getiriyor. Sabit güncelleme tüm kullanıcılar için gelmese de, en azından beta şubesindekiler Android 10‘un getirdiği yeni ürünleri tadabilecekler.

İlginçtir ki, güncelleme bazı kullanıcılara “beta 31” olarak görünebilir. Bunun nedeni, piyasaya sürüldüğünden beri OnePlus 6T için 31 beta yapımı olması.Şirket bu güncellemenin esasen bir hata düzeltme güncellemesi olduğunu belirtiyor. En dikkat çekici düzeltmeler, ekrandaki parmak izi tarayıcı ve 5GHz ağlardaki Wi-Fi sorunları içindir. Değişikliğin tamamını aşağıdan kontrol edebilirsiniz:

OXYGENOS 10 ONEPLUS 6 / 6T İÇİN AÇIK BETA 2
sistem düzenlemeleri:
Parmak izi tanıma sorunu düzeltilmesi
Parmak izi kilidinin açılması için animasyon gecikmesi düzeltmesi
Otomatik Dondurma ve Yeniden Başlatma sorunları düzeltildi
Geliştirilmiş sistem kararlılığı ve bilinen diğer sorunlar giderildi
Kamera
Performans ve Genel hata iyileştirilmesi
WiFi ve internet
5GHz WiFi bağlantısı düzeltmesi
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu en dikkat çekici güncellemeler değil. Ancak, OnePlus’un istikrarlı bir Android 10 güncellemesi getirdiğini gösteriyor. Ayrıca, böcek ve dengesizlik sorunları ile ilgilenen kullanıcılar için önerilmiyor.

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