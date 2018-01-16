OxygenOS Open Beta 30 ile Gelecek Yenilikler: Yüz Tanıma Kilidi

Uzun zaman önce söz verildiği gibi OnePlus 3 ve OnePlus 3T‘ye Yüz Tanıma Kilidi özelliğini getirecek OxygenOS Open Beta 30 test edilmeye başladı. OnePlus 5 geçen yıl bir beta güncellemesi ile aldığı Yüz Tanıma Kilidi fonksiyonundan yararlanan Çinli firmanın en son akıllı telefonu olmuştu.

OnePlus 3 veya OnePlus 3T modellerinden birine sahipseniz şimdi OxygenOS Open Beta 30‘u indirebilir ve Yüz Tanıma Kilidi özelliğini deneyebilirsiniz. Ancak tek başına bu özellik bulunmuyor. OnePlus aşağıda listelenmiş olarak bulacağınız birçok iyileştirme ile bu güncellemeyi size sunuyor.

Arayüz

Arayüz v2.3 sürümüne güncellendi.

Sınıflandırılabilir kategoriler hazırlandı.

Sınıflandırılanlar içerisinde arama simgesini kullanarak yeni kategorileri görebilirsiniz.

Otomatik klasör etiketleme yapıldı.

Benzer uygulamaları eklediğinizde sistem oluşturduğunuz yeni klasöre otomatik olarak isim vermenize yardımcı olur.

Saat için Dinamik Simge yapıldı.

Bildirim optimizasyonu yapıldı.

Arayüz kullanım ipuçları iyileşti.

Arayüze ilk kullanım için yeni yararlı ipuçları eklendi.

Sistem