Oyun Akıllı Telefonu Huawei Mate 20X

16 Ekim tarihinde Londra’da Mate 20 serisi için lansman düzenlenecek. Etkinlikte Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, ve Mate 20 Porsche Design hakkında duyuru yapılması bekleniyor. Ancak üreticinin firmanın Twitter hesabındaki yeni açıklama Mate 20X adlı başka bir telefona dikkat çekiyor.

Mate 20X reklamı telefon şekli verilmiş bir buz kalıbının 10 saniyelik videosunu içeriyor. Bazı mobil oyunlar için kullanılabilecek “daha serin” ve “daha uzun oyun” tarzında sözcükler ile karşımıza çıkmaktadırlar. Video ayrıca telefonun 16 Ekim’de piyasaya sürüleceğini de belirtiyor.

Mate 20X akıllı telefonunun oyunculara hitaben yapıldığı oldukça anlaşılır. Ayrıca soğutma sistemine ve büyük bir bataryaya sahip olacağına inanmak istiyoruz. Sanırım bu yeni eklenen telefonla birlikte dört tane Mate 20 telefonu ile karşılaşacağımız anlamına geliyor. Aslına çok emin değiliz fakat sızan bir bilgi sayesinde 4 telefonun lansmanda sunulmasını bekliyoruz.

Mate 20X‘in teknik özellikleri 1080×2240 çözünürlüğe sahip 7,21 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Çözünürlük Mate 20 ile aynı olacağı için su damlası çentiğine de sahip olacağını düşünüyoruz. Telefonun onaylanmamış diğer özellikleri arasında kirin 980 işlemci, 8 GB RAM, ve 512 GB depolama alanı var.