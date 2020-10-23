Oyun Bilgisayarı Lenovo Legion Slim 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dizüstü bilgisayar serisini genişleten Lenovo, Lenovo Legion Slim 7 oyun bilgisayarını duyurdu. Bilgisayar premium modelde ilk kez kullanılan AMD Ryzen H serisi mobil işlemciden güç alıyor. 4K (3840 x 2160 piksel) ekran çözünürlüğü sunan 15,6 inç ekranla birlikte geliyor.

500 nit parlaklığı, 60Hz yenileme hızını, %100 Adobe RGB renk gamını ve Dolby Vision‘ı destekleyen IPS VESA DisplayHDR 400 panel sunuyor. Max-Q Design GPU ile NVIDIA GeForce RTX 2060 ile eşleştirilmiş yeni nesil AMD Ryzen 4000 H-serisi işlemciler tarafından desteklenmektedir.

Cihaz, 32 GB’a kadar DDR4 RAM ve 2 TB M.2 NVMe PCIe SSD depolama alanı içeriyor. Beyaz arkadan aydınlatmalı TrueStrike klavye ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi sensörü sunar.

Yerleşik 720p HD web kamerasında bir gizlilik modülü vardır. Dolby Sound Radar özellikli 2 x 2W Dolby Atmos Hoparlör Sistemi ile donatılmıştır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 AX1650, Bluetooth v5.1, 2 x USB Type-C, DisplayPort, USB 3.1 Gen 2, 1 x 4’ü 1 arada SD Kart Okuyucu, 1 x 3,5 mm ses girişi ve 2 x USB bulunur 3.2 Gen 2.

Microsoft Windows 10 Pro işletim sistemini çalıştırıyor. Tek bir şarjla 9,6 saate kadar pil ömrü sunan 71 WHr pil ile çalışıyor. Aynı zamanda Rapid Charge Pro desteği ile birlikte geliyor.

Lenovo Legion Coldfront 2.0 soğutma sistemine sahiptir. Lenovo, Legion Slim 7 dizüstü bilgisayarın son derece hafif ve daha az hacim için havacılık sınıfı alüminyumdan yapıldı.

Lenovo Legion Slim 7 dizüstü oyun bilgisayarı, Ekim ayından itibaren 1.370 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.