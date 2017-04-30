Oyun Dünyasının Yeni Aksesuarı Razer Lancehead Mouse Görücüye Çıktı

Oyuncu aksesuarı denildiğinde açık ara önde gelen firmalardan biri olan Razer, geçtiğimiz günlerde yeni seri ürünlerini tanıtacağını duyurmuştu. Marka tarafından yapılan duyuru sonrasında yılan serisi olarak adlandırılan yeni bir seri duyuruldu. Önce bu serinin klavye modelini tanıtan marka şimdi ise mızrak başlı çıngıraklı yılan olarak adlandırdığı yeni Razer Lancehead Mouse serisini tanıttı. Tanıtımla beraber bir anda ilgileri üzerine toplayan Razer’ın yeni serinin özelliklerine geçelim.

Razer Lancehead Nasıl Bir Tasarımla Geliyor?

Bu oyuncu serisi Mouse ürününün de tasarıma özel bir bölüm ayırmak gerekiyor. Razer bu seride yılan konsepti için özel bir tasarım belirlemiş durumda. Tıpkı benimsediği temada olduğu gibi yılan başına benzer bir tasarımla gelen Mouse serisinin üst kısmında Razer logosu yerini koruyor. Tamam kesintisiz bir üst yüzeye sahip olan Mouse ana ana fare tuşları için ayrımı ya da kesik çizgisi bulunmuyor.

Ana fare tuşlarında ise içe doğru çukurlaşmış bir yapı söz konusu. Tam orta kısmında yer Mouse topunun da diğer serilerde genel olarak korunan tasarımı yine kullanılmış. Hem sol hem de sağ elle kullanılması için iki taraflı ergonomik tasarıma sahip olan Razer Lancehead rahat kullanım için yan bölümlerde yer çizgisel ergonomik tasarımlarla dikkat çekiyor.

Ön kısımda da havalandırma ızgarasına benzer bir ızgara yapısı olan farenin ön kısımdan orta bölüme kadar uzanan şerit LED ışıklandırması bulunuyor. Bu şerit üzerinde Razer Chroma teknolojisiyle 16 milyon renk seçeneği sunuluyor. Razer Lancehead serisinin sadece ama bir o kadar şık tasarımından sonra fark oluşturan teknik özelliklere geçiş yapalım.

Razer Lancehead Maksimum Hız Teknolojisi Sunuyor

Razer Lancehead tam anlamıyla bir oyuncu Mouse serisi. Farenin ilk dikkat çeken teknolojisi Adaptif Hız teknolojisi. Bu teknolojiyi biraz açıklamamız gerekecek. Kullanılan hız teknolojisi Mouse hareket halinde herhangi bir engele takılırsa doğrudan devreye girerek milisaniyeler içerisinde değişikliği algılıyor ve herhangi bir gecikme durumu yaşanmamasını sağlıyor.

Bir nevi hat üzerinde parazit olsa bile fare hareketlerinde gecikme yaşanmaması sağlanıyor. Bunun yanında Razer Lancehead değerleri de bir hayli başarılı. Hassasiyet konusunda 16.000 DPI değeri gibi çok sık rastlanılmayan bir değere sahip olan farenin 5G lazer teknolojisi olarak belirtilen teknolojiyle beraber farenin aktarım hızı oldukça başarılı. Razer Lancehead faresinin sunduğu ayrıcalıklarda bununla sınırlı değil.

Hızlanma Teknolojisiyle Hiçbir Hareket Kaçırılmıyor

210 IPS değerine sahip olan Razer Lancehead oyuncu faresinin 50 G hızlanma teknolojisine sahip olması kullanıcıların oyun içerisinde hiçbir hareketinin kaçırılmamasını sağlıyor. Anlık olarak hemen her hareketin algılanabilmesi oyunlar içerisinde ani tepkiler verilmesini ve oyun içerisinde maksimum tepkime süresiyle anlık tepkiler vermenizi sağlıyor. Oyun deneyimini maksimuma taşıyan teknolojinin artıları tartışılmaz derecede ve tepki süresi fe 50 G gibi bir değerler oldukça başarılı. Tabi bunlar kağıt üstünde yer alan değerler. Bu değerlerin doğruluğu için uzun kullanım testlerini beklemek gerekiyor.

Bulut Ayar Depolama Teknolojisi ve Hibrit Bellek

Razer Lancehead üzerinde tam 9 adet programlanabilir tuş kullanılıyor. Mouse üzerinde yer alan bu tuşları ve genel kullanım ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun için yardımcı programla beraber oyunlara özel modların seçimini de yapabiliyorsunuz. Fare üzerinde yer alan tuşları da programlayabilmeniz belli ayarları oluşturmanızı sağlıyor. Oyunlara özel yapılan tüm bu ayarlar ise kullanıcıların istedikleri depolama alanında tutulabiliyor.

İsterseniz Razer tarafından sunulan bulut depolama teknolojisi sayesinde Razer Lancehead fareleri için yaptığınız ayarları bulut depolama alanında tutarak istediğiniz an kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında isteyen kullanıcılar için hibrit bellek teknolojisi olarak aktarılan teknolojiyi de kullanarak tüm bu ayarları doğrudan Mouse hafızası üzerinde tutabiliyorsunuz. Razer Lancehead kullanımında Synapse Pro programlarıyla hem kayıtlı ayarlarınızı kullanıma açabiliyor hem de bu ayarlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Kablolu ve Kablosuz Kullanım Teknolojisi

Gelelim Razer Lancehead Mouse serisi için kullanılan bağlantı teknolojilerine. Aslında genel olarak Mouse kablosuz seri olarak öne çıktı. Tanıtımda da bu özellik öne çıkarıldı. Fakat her ne kadar kablosuz fare teknolojisi kullanılabiliyor olsa da kablosuz bağlantıda yaşanabilecek olan sorunları önlemek için isteyen kullanıcılar Razer Lancehead serisi kablolu olarak da kullanabiliyor.

Ara bir bağlantı sunulmuş durumda. Fakat kablosuz bağlantı kısmında da iyileştirmeler yapılmadı değil. 2.4 GHz değerinde bağlantı ile başarılı bir sonuç elde eden serinin maksimum özelliklerde kullanımında ise 24 saat gibi bir pil süresi sunulduğu belirtiliyor.

Razer Lancehead Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Tüm bu özellikleriyle beraber Razer Lancehead modelinin markanın en başarılı serilerinden biri olması bekleniyor. Tüm dünya genelinde satışa çıkış tarihi olarak Mayıs ayı gösterilen farenin ülkemizde de satışa çıkacağını belirtelim. Bununla beraber serinin belirlenen satış fiyatı ise 90 Euro. Fakat ülkemizde bu fiyat ne kadar değişir bilmek şimdilik oldukça zor.