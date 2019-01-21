Günümüzde popüler olan yabancı oyun şirketleri, artan Dolar kuru nedeniyle oyunlarını Türkiye’de oldukça pahalı satabiliyorlar. Finansal olarak zor zamanlarda, oynamak için yeni bir oyun ararken kendinizi bulabilirsiniz. İyi oyunlar nadiren ucuzdur. Ya ücretli bilgisayar oyunlarını ücretsiz ve yasal olarak indirebileceğinizi söylesem?

Şimdi, oyunları indirmek için yasal yoldan ya da yasadışı yoldan birçok site bulabilirsiniz. Ancak, yasadışı yollardan geçmek, oyun geliştiricilerin hayal gücünün dışında bir şaheser yaratmak için yaptıkları zor işleri reddetmek anlamına geliyor. Peki, nasıl premium içerik için bir kuruş ödemeden ücretsiz pc oyunlarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz?

Ücretsiz oyun veren ücretsiz web siteleri vardır. Ücretsiz oyunlar istiyorsanız bu siteleri sık sık ziyaret edin. Burada ise premium oyunları bedava alabilmek için en iyi 5 sitenin bir listesini hazırladık.

Not: Bu siteler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Oyun indirmek için en güzel yol, oyun üreticilerinin doğrudan yayınladığı orjinal oyunları almanız daha uygun olacaktır.

Ücretli PC Oyunlarını Ücretsiz Olarak İndirmek

En İyi Oyun İndirme Siteleri

Uzun süredir aktif olan Oyun indirme sitelerinin ilki, FullProgramlarIndir.com’dur. Bu web sitesinde ücretsiz olarak premium oyunlar doğrudan indirilmektedir. Deneme veya demo değil, büyün oyunlar tam sürümdür. Şu anda piyasa da bulunan birçok indirme siteleri arasında en çok üne sahip olan sitedir, diyebiliriz.

İndirmelerin hiç birinde virüs yoktur. Gelişmiş sohbet yorum alanı ile yaşadığınız sorunları yazarak doğrudan hızlı yanıtlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir program paylaşım platformu da olarak, kullanışlı birçok programı elde edebilirsiniz. Üstelik birçok oyun ve program için hızlı indirme bağlantısı mecvuttur.

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Oyunları doğrudan indirmek yerine torrent kullanarak indirmek isterseniz, Torrent Oyun Indir sizin için en iyi yerdir. Bünyesinde binlerce oyunun barındığı, full oyun indirmenin en iyi yerlerinden birisidir.

Site de en güncel oyunları doğrudan bulabilirsiniz, arama kısmından dilediğiniz her türlü oyunun tam adını girerek bulabilirsiniz. İndirmeler için doğrudan hızlı bağlantılar vardır. Bunlara ek olarakta oyunun nasıl kurulacağını gösteren, küçük videolu anlatımlar da mevcuttur. En iyi oyun indirme siteleri arasında en gelişmiş platformlardan birisidir.

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Isminde de anlaşılacağı gibi birçok oyunun doğrudan tam sürümünün yüklenebildiği Full Oyun, yüzlerce oyunu bünyesinde barındıran, en iyi oyun indirme sitelerinden biridir. Oyunlar doğrudan hızlı bağlantılar ile indiği gibi Turbobit gibi premium indirme seçeneklerine de sahiptir.

Oyunların bazınlarında Portable versiyonları da mevcutken, en güncel oyunları bulabileceğiniz virüssüz bir indirme sitesidir. Arayüzü oldukça sadece olan sitede katalog biçiminde farklı platformlarda indirmeler yapılabilmektedir.

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Türkiye’deki en eski indirme sitelerinden birisi olan Sağlam İndir, günümüzde de oldukça popüler bir oyun indirme sitesidir. Diğer oyun indirme sitelerine nazaran daha az oyun bulunsa da her geçen gün eklenen yeni oyunlar ile yine de ilk sıralarda yerini alır.

Oyun indirme arayüzü diğer siteler ile bir olan Sağlam İndir’de oyunların yanı sıra güncel ve yararlı programları da bulmak mümkündür. Eski ve güvenilir bir site olduğu için indirmelerin hiç biri virüs içermez. Bundan dolayı güvenli bir şekilde oyunlarını indirebilirsiniz.

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Oyun indirme sitelerinden bi diğeri ise One İndir sitesidir. Kendine has indirme seçenekleri ile şu anda indirebileceğiniz, en fazla oyun sayısına sahip olanlardan birisidir. Sitenin arayüzünde hızlı arama seçeneğinin de bulunması, sadece merak edileni girerek, o oyuna ulaşmanıza yardımcı olur.

Türkiye’deki birçok indirme site çok farklı platformlarda indirme seçeneği sunduğu için One İndir üzerinden de birçok farklı uygulamanın indirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca oyun indirme siteleri arasında hemen her kategoride oyun sahibi olan site, sunduğu basit arayüzü ile oldukça hızlıdır.

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