Oyun Laptopları 2019

2019 yılında en iyi oyun laptoplarından birini bulmak ve biraz daha ucuza getirmek, yıla harika bir başlangıç yapabilir. Ne de olsa, hepimiz iyi bir uygun fiyatı seviyoruz ve bu, biraz paradan tasarruf edeceğiniz ve yılın en büyük oyunlarını kolayca idare edebilecek bir oyun dizüstü bilgisayarına sahip olacağınız anlamına gelirse, bunun için en uygunu yakalamak oluyor.

Son 12 ay içerisinde çoğu bileşenin fiyatının düşmesiyle, bu sadece giderek daha iyi GPU’larla daha güçlü oyun dizüstü bilgisayarları elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda gerçek yapılara gelince de daha fazla seçenek elde ediyoruz. Peki, 2019’daki en iyi oyun dizüstü bilgisayarı hangisidir?

Şu anda, MSI GS65 Stealth Thin (15,6 inç) veya Razer Blade 15’i öneriyoruz. Her ikisi de özel oyun laptopları ve her ikisi de piyasadaki en güncel oyunları idare edebilecek güç ve teknolojiye sahip. En saçma fiyatlı oyun laptoplarından bazıları bir 1080 GPU’ya sahipken, MSI ve Razer Blade 1060 veya Max-Q 1070 GPU’yu barındırıyor; bu da en iyi oyunlardan bazılarını üst düzey çalıştırabiliyor. Ancak en iyi oyun laptopları, SSD’ler, 144Hz ekranlar ve gelişmiş piller gibi akıllı özellikleri olduğu için fiyat bakımından pahalı olabilirler.

2019 Yılının En İyi Oyun Laptopları

1. MSI GS65 Stealth Thin 15.6-inch

Satın alabileceğiniz en iyi oyun bilgisayarı – Zarif. Taşınabilir. Güçlü.

İşlemci: Intel Core i7-8750H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q | RAM: 16GB DDR4-2400MHz | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) geniş görüş 144Hz | Depolama: 512GB M.2 SSD | Batarya: 82 Whr | Boyutlar: 9.75 x 14.08 x 0.69 inç | Ağırlık: 1.87 kg

GS65 Stealth Thin, bir oyun dizüstü bilgisayarından istenilen her şeyi sunuyor. rahatlığı ve taşınabilirliği, sırt çantasına kolayca yerleştirilmesi, hafifliği ve genel olarak tasarımı ile kelimenin tam anlamıyla 10 numara bir laptop. Canınızın istediği her anda en son çıkan oyunları bil yüksek veya maksimum ayarlarda oynayın.

Sağlam ve lüks hissettiren altın vurgular ile zarif mat siyah alüminyum gövdeye sahiptir ve göz zevkine gayet iyi hitap eder. Hepsinden iyisi, ince olması, yani tamı tamına 18 mm kalınlıı var ve ekranın 4.9 mm ince çerçevesi, çoğu 15 inç dizüstü bilgisayardan yaklaşık bir inç daha küçük olan genel bir kasa boyutuna izin veriyor.

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2. Razer Blade 15

2019’un en sağlam, en iyi tasarlanmış oyun laptopu

İşlemci: Intel Core i7-8750H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q | RAM: 16GB DDR4-2666MHz | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) IPS 144Hz | Depolama: 512GB SSD | Batarya: 80 Whr | Boyutlar: 9.25 x 13.98 x 0.68 inç | Ağırlık: 2.10 kg

Bu yılın başlarında tanıtılan yeni Blade 15 ile Razer, nihayet harika bir oyun dizüstü bilgisayarı yaratan rekabeti yakaladı. Sağlam yapı, ince gövde, zarif tasarım, uzun pil ömrü, ince çerçeveler, 144Hz ekran ve en yeni oyunları oynayabilecek kadar güçlü. Bu, Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q GPU ile eşleştirilmiş bir Intel Core i7-8750H işlemci anlamına gelir.

Blade 15’i rakiplerinden ayıran şey ayrıntılardır. Alüminyum gövdesi son zamanlarda test edilen tüm dizüstü bilgisayarların en sağlam ve esnek olanıdır. Yani yaklaşık yarım milimetrelik en inceye sahip. Tabii ki, bu yarım milimetre fark algı bakımından çoğunlukla ihmalkar, ancak daha etkileyici. Razer’in tek bir alüminyum bloğundan CNC ile öğütülmüş olduğunu söyleyen kasası genel olarak sağlam hissi uyandırıyor.

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3. Acer Predator Helios 300

En iyi bütçeli oyun dizüstü bilgisayarı – bir kullanıcı için muhteşem GTX 1060 grafik kartı

İşlemci: Intel Core i7-7700HQ | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | RAM: 16GB DDR4-2133MHz | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) geniş görüş 60 Hz | Depolama: 256GB M.2 SATA SSD | Batarya: 48 Whr | Boyutlar: 10.47 x 15.35 x 1.05 inç | Ağırlık: 2.69 kg

Acer’ın Predator Helios 300’ü inanılmaz bir fiyat etiketi ile gelmektedir. 60 fps’ye yakın maksimum ayarlarda oyun oynamayı sağlayan bir GTX 1060 6GB grafik kartı sunar. 144Hz yenileme hızına sahip bir model olmasına rağmen, sistemin G-Sync gibi herhangi bir ekranın eksikliğini hissettirmez.

Muhtemelen 256GB SSD’yi yükseltmek için büyük bir HDD’ye yatırım yapmayı düşünmek isteyeceksiniz. Ancak bu küçük sorunlar, süper uygun fiyatlı fiyat etiketini hesaba kattığınızda çok şey ifade etmez. Acer Predator Helios 300, taşınabilir bir oyun laoptopundan ihtiyacınız olan özelliklerden ödün vermeden satın alabileceğiniz en iyi bütçe oyun dizüstü bilgisayarı dır.

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4. MSI GF63 8RC

En iyi giriş seviyesi oyun dizüstü bilgisayarı

İşlemci: Intel Core i5-8300H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB | RAM: 8GB DDR4-2666 | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) IPS | Depolama: 1TB HDD | Batarya: 3 hücreli 51 Whr | Boyutlar: 14.13 x 9.99 x 0.85 inç | Ağırlık: 1.85 kg

MSI GF63 8RC, ultra-bütçeli oyun dizüstü bilgisayarları için en iyi seçeneğimiz olmalı. Çok düşük bir fiyatla satışa sunulan GF63, Intel’in i5-8300H, 8GB DDR4 RAM, Nvidia’nın GeForce GTX 1050 donanımları ile geliyor. Aynı zamanda nu fiyat aralığında gördüğümüz daha ince çerçevelerden biriyle donatılmıştır. Tek dezavantajı ise dahili bir SSD eksikliği. Dizüstü bilgisayar 1 TB HDD ile birlikte gelir, bu da muhtemelen depolamayı oldukça hızlı bir şekilde yükseltmek isteyeceğiniz anlamına gelebilir.

Son derece rekabetçi fiyat etiketiyle Newegg’ye özel MSI GF63 8RC, bir GTX 1050 harici ekran kartı ile bulabileceğimiz en ucuz oyun laptopları ndan biri. Acer’ın Aspire E 15’inden biraz daha yüksek bir fiyatla satılıyor, ancak GF63 entegre grafikli dizüstü bilgisayarlara kıyasla %67 daha yüksek oyun performansı ve katlanarak daha yüksek performans sunuyor.

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5. Gigabyte Aero 15X v8

Daha uzun pil ömrüne sahip verimlilik merkezi

İşlemci: Intel Core i7-8750H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q | RAM: 16GB DDR4-2666MHz | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) IPS 144Hz | Depolama: 512GB SSD | Batarya: 94 Whr | Boyutlar: 9.8 x 14.0 x 0.74 inç | Ağırlık: 2.03 kg

Gigabyte’ın önceki modeli Aero 15x’de öne çıkan özellik ilk ince Max-Q dizüstü bilgisayar olmasıydı. Ancak 2018 Aero 15X v8’in yenilenmesi, oyun laptopları için ümit verici bir giriş olmaya devam ediyor; . Öncelikle, klavye bir sürücü güncellemesinden sonra çok daha iyi çalışıyor ve ekran çabuk bir şekilde 144 Hz panele güncellenmiştir.

MSI GS65 ve Razer Blade 15 ile karşılaştırıldığında, Aero 15X keskin kenarlı daha az çekici bir gövdeye sahip, ancak daha büyük, 94 Whr pil ile verimlilik kategorisinde yer alamaya hak kazanıyor. Neredeyse aynı dahili cihazlarla, oyun performansı GS65 ile de karşılaştırılabilir. Gövde tasarımı ve batarya dışındaki en büyük fark, Aero 15X’in 4K ekranla donatılması olmuştur. Oyun öncelikli dileğiniz ise, yüksek tazeleme hızı 1080p ekrana bağlı kalmanızı tavsiye ederim, ancak 4K, ekstra piksellerden faydalanabilecek üretkenlik uzmanı kullanıcılar için iyi bir seçenek.

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6. Asus ROG Strix GL503VS-DH74 Scar Edition

Daha büyük gövde, daha iyi performans

İşlemci: Intel Core i7-7700HQ | GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 | RAM: 16GB DDR4-2400MHz | Ekran: 15,6 inç FHD (1,920 x 1,080) geniş görünüm 144Hz ile G-Sync | Depolama: 256GB NVMe SSD, 1TB FireCuda SSHD | Batarya: 64 Whr | Boyutlar: 10.3 x 15.2 x 1.0 inç | Ağırlık: 2.54 kg

Başta bir dizüstü bilgisayar seçmenin genellikle fiyat, performans ve taşınabilirlik arasında seçilmesi gerektiğini ifade etmiştir. GS65 gibi ince ve hafif dizüstü bilgisayarların bu üç sıralamanın taşınabilirlik konusuna hitap ederken, Asus ROG Strix GL503VS-DH74 Scar Edition bunun yerine ilk iki seçeneğe sahip: fiyat ve performans.

Daha büyük bir gövde karşılığında, GL503VS normal (Max-Q olmayan) GTX 1070 GPU’yu bünyesinde barındırıyor. Bu, biraz daha düşük bir fiyat noktasında yaklaşık yüzde 15’lik bir performans artışı ile sonuçlanıyor. Daha önceki bir nesil dört çekirdekli işlemci kullanıyor, ancak bu çoğu oyun için önemli değil. GL503VS, 144Hz’lik panelinde G-Sync de sunuyor.

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