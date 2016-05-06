En iyi oyunlar için clan isimleri ve en iyi oyun nicklerini sizler için derledik. Hangi oyunu oynarsanız oynayın, sıkı bir yarışın olduğu her oyunda sahip olduğunuz karaktere koyacağınız isimler oldukça önem arz eder. Karakterinize koyduğunuz isim sizi de yansıtacağından koyacağınız ismi bir kez daha düşünerek bulun. eğer isim bulmakta zorlanıyorsanız sizler için bir çok oyun için nick topladık. Aşağıdaki listeden istediğiniz ismi seçerek yada yanına başka isimler ekleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

En İyi Oyun Nickleri ve Anlamları

Coffee – Kahve demek.

– Kahve demek. Demo – Ön gösterim anlamına geliyor.

– Ön gösterim anlamına geliyor. Vortex – Girdap anlamına geliyor.

– Girdap anlamına geliyor. Alpha – Alfa

– Alfa Hurricane – Kasırga anlamına geliyor.

– Kasırga anlamına geliyor. Revenge – İntikam, hesaplaşma anlamına geliyor.

– İntikam, hesaplaşma anlamına geliyor. Ottoman – Osmanlı, Osmanlı soylusu.

– Osmanlı, Osmanlı soylusu. Eien – Sonsuzluk, derinlik.

– Sonsuzluk, derinlik. Nyks – Mitolojide gece tanrıçası.

– Mitolojide gece tanrıçası. Bendis – Ay tanrıçası.

– Ay tanrıçası. Atalente – Mitolojide Avcı kız.

– Mitolojide Avcı kız. Thyke – Tesadüf tanrıçası olarak geçiyor.

– Tesadüf tanrıçası olarak geçiyor. Aiakos – Ölüler defterdarı, hesap soran, hesap tutan.

– Ölüler defterdarı, hesap soran, hesap tutan. Flora – Bitkiler alemi tanrıçası.

– Bitkiler alemi tanrıçası. Kronos – Mitolojide kainatın hakimi olarak geçiyor.

– Mitolojide kainatın hakimi olarak geçiyor. Hymenalous – Gençlik tanrıçası.

– Gençlik tanrıçası. Best – En iyisi.

– En iyisi. Ütopya – Hayal edilen, istenilen.

– Hayal edilen, istenilen. Alkyone – Rüzgar tanrıçası.

– Rüzgar tanrıçası. Just – Sadece, tek başına bir anlam ifade etmiyor.

– Sadece, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Nevermind – Boş ver demek.

– Boş ver demek. Phobia – Fobi anlamına geliyor.

– Fobi anlamına geliyor. Nameless – İsimsiz anlamına geliyor.

– İsimsiz anlamına geliyor. KingFisher – Yalı çapkını demek.

– Yalı çapkını demek. DesertHaze – Çöl pusu anlamına geliyor.

– Çöl pusu anlamına geliyor. NamelessWarrior – İsimsiz Savaşçı

– İsimsiz Savaşçı Cure – İlaç, şifa anlamına geliyor.

– İlaç, şifa anlamına geliyor. Eternal – Sonsuz, ebedi, ölümsüz olan.

– Sonsuz, ebedi, ölümsüz olan. Endless – Sonsuz

– Sonsuz PafaSmurf – Şirin baba anlamına geliyor.

– Şirin baba anlamına geliyor. Glyph – Kabartma anlamına geliyor.

– Kabartma anlamına geliyor. İnfinite – Sonsuz

– Sonsuz Pentagram – Beş köşeli yıldız simgesi Pentagram.

– Beş köşeli yıldız simgesi Pentagram. RedDawn – Kırmızı şafak anlamı geliyor.

– Kırmızı şafak anlamı geliyor. Fear – Korku, endişe, kaygı anlamına geliyor.

– Korku, endişe, kaygı anlamına geliyor. Reckless – Umursamaz, umurumda olmayan kişi.

– Umursamaz, umurumda olmayan kişi. Takva – Üstünlük göstergesi.

– Üstünlük göstergesi. Simple – Basit, kolay anlamına geliyor.

– Basit, kolay anlamına geliyor. SunShine – Güneş, Gün ışığı, Güneş ışığı anlamına geliyor.

– Güneş, Gün ışığı, Güneş ışığı anlamına geliyor. Yeis – Üzüntü anlamına geliyor.

– Üzüntü anlamına geliyor. Dash – Hamle anlamına geliyor.

– Hamle anlamına geliyor. Conqueror – Fatih, fetih yapan, fetih eden anlamına geliyor.

– Fatih, fetih yapan, fetih eden anlamına geliyor. Amazon – İsmini ormandan alıyor, amazon ormanları.

– İsmini ormandan alıyor, amazon ormanları. Ax – Balta demek.

– Balta demek. Spear – Mızrak anlamına geliyor.

– Mızrak anlamına geliyor. Zen – Yenilenme fasulyesi, yiyeceği.

– Yenilenme fasulyesi, yiyeceği. Sparrow – Serçe anlamına gelmektedir.

– Serçe anlamına gelmektedir. Nemesis – İntikam anlamına geliyor.

– İntikam anlamına geliyor. Tutorials – Eğitim veren kimse, hoca.

– Eğitim veren kimse, hoca. Ruling – Hüküm veren, hakim kılan.

– Hüküm veren, hakim kılan. SoulFly – Uçan ruh anlamına geliyor.

MagicSword – Büyülü silah anlamına geliyor.

– Büyülü silah anlamına geliyor. Perfect – Mükemmel demek.

– Mükemmel demek. DefendYourSelf – Kendini koru anlamına geliyor.

– Kendini koru anlamına geliyor. Judge2WorLd – Dünyanın hakimi anlamına geliyor.

– Dünyanın hakimi anlamına geliyor. Try2KillMe – Beni öldürmeyi dene.

– Beni öldürmeyi dene. 4Justice – Özgürlük ve adalet için anlamlarına geliyor.

– Özgürlük ve adalet için anlamlarına geliyor. Expert – İşin uzmanı anlamına geliyor.

– İşin uzmanı anlamına geliyor. Penia – Yoksulluk ve fakirlik tanrıçası.

– Yoksulluk ve fakirlik tanrıçası. Tekken – Oyun olan tekkenden geliyor.

– Oyun olan tekkenden geliyor. Ares – Savaş tanrısı.

– Savaş tanrısı. DangerZone – Tehlikeli bölge demek.

– Tehlikeli bölge demek. Ready2Die – Ölmeye hazır mısın ?

– Ölmeye hazır mısın ? Mortal – Ölümsüz anlamına geliyor.

– Ölümsüz anlamına geliyor. Xecutioner – Cellat anlamına geliyor.

– Cellat anlamına geliyor. Arrow – Ok anlamına geliyor.

– Ok anlamına geliyor. Dream – Rüya, düş anlamına gelmektedir.

– Rüya, düş anlamına gelmektedir. Damage – Zarar, hasar anlamlarına geliyor.

– Zarar, hasar anlamlarına geliyor. YouNewerKnow – Asla bilemezsin anlamına geliyor.

– Asla bilemezsin anlamına geliyor. West – Batı

– Batı Rookie – Çaylak, acemi anlamına geliyor.

– Çaylak, acemi anlamına geliyor. Epic – Efsanevi anlamına geliyor.

– Efsanevi anlamına geliyor. Slayer – Katleden, katil anlamlarına geliyor.

– Katleden, katil anlamlarına geliyor. BuckShot – Büyük mermi anlamına geliyor.

– Büyük mermi anlamına geliyor. forest – Orman anlamına gelmektedir.

– Orman anlamına gelmektedir. BeeKing – Arı Kral anlamına geliyor.

– Arı Kral anlamına geliyor. Flakes – Gevrek anlamına geliyor.

– Gevrek anlamına geliyor. Judge – Yargıç, hakim anlamına geliyor.

– Yargıç, hakim anlamına geliyor. GasMan – Gaz adam demek.

– Gaz adam demek. Marbles – Misket demek.

MentalPower – Zihinsel güç anlamına geliyor.

– Zihinsel güç anlamına geliyor. Rooster – Horoz demek.

– Horoz demek. SandBox – Kum havuzu anlamına geliyor.

– Kum havuzu anlamına geliyor. MrSpy – Bay casus anlamına geliyor.

– Bay casus anlamına geliyor. MsSpy – Bayan casus anlamına geliyor.

– Bayan casus anlamına geliyor. Twitch – Koparma anlamına geliyor.

Oyunun tadı klanla çıkar. Bir takım kurmak, klan kurmak, veya bir birliğin içinde yer almak çok keyiflidir. Takımın uyumlu insanlardan oluşması kadar ismi de oldukça önemlidir. Çünkü koyacağınız isim takımı sembolize edecektir ve güzel bir takım ismi takıma çekicilik katar ve katılan oyuncu sayısını doğrudan etkiler. Bunun dışında takımın genel anlamda başarısı için iyi bir isim hırs ve güven katar.

Eğer klan (Clan) isimleri

En İyi Clan İsimleri ve Anlamları

Eternal – Sonsuzluk manasına gelmektedir.

– Sonsuzluk manasına gelmektedir. Seth – Set çekmek, geçişe izin vermemek.

– Set çekmek, geçişe izin vermemek. Equilibrium – Denge anlamına gelmektedir.

– Denge anlamına gelmektedir. Resurrection – Diriliş anlamına gelmektedir.

– Diriliş anlamına gelmektedir. Phobia – Fobi anlamına gelmektedir.

– Fobi anlamına gelmektedir. NeverMind – Boş ver manasına gelmektedir.

– Boş ver manasına gelmektedir. Tuğra – Osmanlı tuğrası.

– Osmanlı tuğrası. Unity – Birlik manasına gelmektedir.

– Birlik manasına gelmektedir. FriendShip – Arkadaş gemisi.

– Arkadaş gemisi. TheNobles – Soylular manasına gelmektedir.

– Soylular manasına gelmektedir. Love – Sevgi, aşk, bağ anlamına gelmektedir.

– Sevgi, aşk, bağ anlamına gelmektedir. lmperiaL – İmparatorluk anlamına gelmektedir.

– İmparatorluk anlamına gelmektedir. UnderWorld – Yer altı dünyasına anlamına gelmektedir.

– Yer altı dünyasına anlamına gelmektedir. BlackStok – Kara depo

– Kara depo Shields – Kalkan anlamına gelmektedir.

– Kalkan anlamına gelmektedir. Redemption – Ödeme, hesap vakti anlamına gelmektedir.

– Ödeme, hesap vakti anlamına gelmektedir. Knaves – Üç kağıtçılar anlamına gelmektedir.

– Üç kağıtçılar anlamına gelmektedir. Rebels – İsyancılar anlamına gelmektedir.

– İsyancılar anlamına gelmektedir. Venom – Zehir, kin anlamına gelmektedir.

– Zehir, kin anlamına gelmektedir. ShowTeam – Şov takımı anlamına gelir.

– Şov takımı anlamına gelir. DarkLegion – Kötü topluluk anlamına gelmektedir.

– Kötü topluluk anlamına gelmektedir. DaMaGe – Hasar anlamına gelmektedir.

– Hasar anlamına gelmektedir. HeaveN – Cennet anlamına gelmektedir.

– Cennet anlamına gelmektedir. ANGELS – Melekler anlamına gelmektedir, iyiliği simgeler.

Bizim aklımıza gelen isimler şimdilik bu kadar. ancak sizinde aklınıza gelen isimler var ise bizimle paylaşın ve biz de bu yazımızın üzerine ekleyerek daha çok kullanıcı arkadaşa ulaştırmış olup ,onları isim arama derdinden kurtaralım.