En iyi oyunlar için clan isimleri ve en iyi oyun nicklerini sizler için derledik. Hangi oyunu oynarsanız oynayın, sıkı bir yarışın olduğu her oyunda sahip olduğunuz karaktere koyacağınız isimler oldukça önem arz eder. Karakterinize koyduğunuz isim sizi de yansıtacağından koyacağınız ismi bir kez daha düşünerek bulun. eğer isim bulmakta zorlanıyorsanız sizler için bir çok oyun için nick topladık. Aşağıdaki listeden istediğiniz ismi seçerek yada yanına başka isimler ekleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.
En İyi Oyun Nickleri ve Anlamları
- Coffee – Kahve demek.
- Demo – Ön gösterim anlamına geliyor.
- Vortex – Girdap anlamına geliyor.
- Alpha – Alfa
- Hurricane – Kasırga anlamına geliyor.
- Revenge – İntikam, hesaplaşma anlamına geliyor.
- Ottoman – Osmanlı, Osmanlı soylusu.
- Eien – Sonsuzluk, derinlik.
- Nyks – Mitolojide gece tanrıçası.
- Bendis – Ay tanrıçası.
- Atalente – Mitolojide Avcı kız.
- Thyke – Tesadüf tanrıçası olarak geçiyor.
- Aiakos – Ölüler defterdarı, hesap soran, hesap tutan.
- Flora – Bitkiler alemi tanrıçası.
- Kronos – Mitolojide kainatın hakimi olarak geçiyor.
- Hymenalous – Gençlik tanrıçası.
- Best – En iyisi.
- Ütopya – Hayal edilen, istenilen.
- Alkyone – Rüzgar tanrıçası.
- Just – Sadece, tek başına bir anlam ifade etmiyor.
- Nevermind – Boş ver demek.
- Phobia – Fobi anlamına geliyor.
- Nameless – İsimsiz anlamına geliyor.
- KingFisher – Yalı çapkını demek.
- DesertHaze – Çöl pusu anlamına geliyor.
- NamelessWarrior – İsimsiz Savaşçı
- Cure – İlaç, şifa anlamına geliyor.
- Eternal – Sonsuz, ebedi, ölümsüz olan.
- Endless – Sonsuz
- PafaSmurf – Şirin baba anlamına geliyor.
- Glyph – Kabartma anlamına geliyor.
- İnfinite – Sonsuz
- Pentagram – Beş köşeli yıldız simgesi Pentagram.
- RedDawn – Kırmızı şafak anlamı geliyor.
- Fear – Korku, endişe, kaygı anlamına geliyor.
- Reckless – Umursamaz, umurumda olmayan kişi.
- Takva – Üstünlük göstergesi.
- Simple – Basit, kolay anlamına geliyor.
- SunShine – Güneş, Gün ışığı, Güneş ışığı anlamına geliyor.
- Yeis – Üzüntü anlamına geliyor.
- Dash – Hamle anlamına geliyor.
- Conqueror – Fatih, fetih yapan, fetih eden anlamına geliyor.
- Amazon – İsmini ormandan alıyor, amazon ormanları.
- Ax – Balta demek.
- Spear – Mızrak anlamına geliyor.
- Zen – Yenilenme fasulyesi, yiyeceği.
- Sparrow – Serçe anlamına gelmektedir.
- Nemesis – İntikam anlamına geliyor.
- Tutorials – Eğitim veren kimse, hoca.
- Ruling – Hüküm veren, hakim kılan.
- SoulFly – Uçan ruh anlamına geliyor.
- MagicSword – Büyülü silah anlamına geliyor.
- Perfect – Mükemmel demek.
- DefendYourSelf – Kendini koru anlamına geliyor.
- Judge2WorLd – Dünyanın hakimi anlamına geliyor.
- Try2KillMe – Beni öldürmeyi dene.
- 4Justice – Özgürlük ve adalet için anlamlarına geliyor.
- Expert – İşin uzmanı anlamına geliyor.
- Penia – Yoksulluk ve fakirlik tanrıçası.
- Tekken – Oyun olan tekkenden geliyor.
- Ares – Savaş tanrısı.
- DangerZone – Tehlikeli bölge demek.
- Ready2Die – Ölmeye hazır mısın ?
- Mortal – Ölümsüz anlamına geliyor.
- Xecutioner – Cellat anlamına geliyor.
- Arrow – Ok anlamına geliyor.
- Dream – Rüya, düş anlamına gelmektedir.
- Damage – Zarar, hasar anlamlarına geliyor.
- YouNewerKnow – Asla bilemezsin anlamına geliyor.
- West – Batı
- Rookie – Çaylak, acemi anlamına geliyor.
- Epic – Efsanevi anlamına geliyor.
- Slayer – Katleden, katil anlamlarına geliyor.
- BuckShot – Büyük mermi anlamına geliyor.
- forest – Orman anlamına gelmektedir.
- BeeKing – Arı Kral anlamına geliyor.
- Flakes – Gevrek anlamına geliyor.
- Judge – Yargıç, hakim anlamına geliyor.
- GasMan – Gaz adam demek.
- Marbles – Misket demek.
- MentalPower – Zihinsel güç anlamına geliyor.
- Rooster – Horoz demek.
- SandBox – Kum havuzu anlamına geliyor.
- MrSpy – Bay casus anlamına geliyor.
- MsSpy – Bayan casus anlamına geliyor.
- Twitch – Koparma anlamına geliyor.
Oyunun tadı klanla çıkar. Bir takım kurmak, klan kurmak, veya bir birliğin içinde yer almak çok keyiflidir. Takımın uyumlu insanlardan oluşması kadar ismi de oldukça önemlidir. Çünkü koyacağınız isim takımı sembolize edecektir ve güzel bir takım ismi takıma çekicilik katar ve katılan oyuncu sayısını doğrudan etkiler. Bunun dışında takımın genel anlamda başarısı için iyi bir isim hırs ve güven katar.
Eğer klan (Clan) isimleri
En İyi Clan İsimleri ve Anlamları
- Eternal – Sonsuzluk manasına gelmektedir.
- Seth – Set çekmek, geçişe izin vermemek.
- Equilibrium – Denge anlamına gelmektedir.
- Resurrection – Diriliş anlamına gelmektedir.
- Phobia – Fobi anlamına gelmektedir.
- NeverMind – Boş ver manasına gelmektedir.
- Tuğra – Osmanlı tuğrası.
- Unity – Birlik manasına gelmektedir.
- FriendShip – Arkadaş gemisi.
- TheNobles – Soylular manasına gelmektedir.
- Love – Sevgi, aşk, bağ anlamına gelmektedir.
- lmperiaL – İmparatorluk anlamına gelmektedir.
- UnderWorld – Yer altı dünyasına anlamına gelmektedir.
- BlackStok – Kara depo
- Shields – Kalkan anlamına gelmektedir.
- Redemption – Ödeme, hesap vakti anlamına gelmektedir.
- Knaves – Üç kağıtçılar anlamına gelmektedir.
- Rebels – İsyancılar anlamına gelmektedir.
- Venom – Zehir, kin anlamına gelmektedir.
- ShowTeam – Şov takımı anlamına gelir.
- DarkLegion – Kötü topluluk anlamına gelmektedir.
- DaMaGe – Hasar anlamına gelmektedir.
- HeaveN – Cennet anlamına gelmektedir.
- ANGELS – Melekler anlamına gelmektedir, iyiliği simgeler.
Bizim aklımıza gelen isimler şimdilik bu kadar. ancak sizinde aklınıza gelen isimler var ise bizimle paylaşın ve biz de bu yazımızın üzerine ekleyerek daha çok kullanıcı arkadaşa ulaştırmış olup ,onları isim arama derdinden kurtaralım.
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