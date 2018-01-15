Oyun Oynarken Egzersiz Yapın! Black Box VR Çıkış Tarihi ve Özellikleri

CES 2018 fuarında tanıtılan Black Box VR ile oyun oynarken egzersiz yapabilirsiniz. Henüz yeni tanıtılan ilginç ürünlerden biri olan Black Box VR cihazı HTC Vive kullanarak egzersiz yapmanızı ve senkronize edilmiş oyunda seviye atlamanızı sağlıyor. Böylelikle hem oyunda hem de gerçek hayatta seviye atlıyorsunuz. Oyunlar sıkıcı olmaktan çıkarak yaşam kalitenizi de arttırmış oluyor.

Black Box VR fuara getirildiğinde spor ve oyun tutkunlarının bir hayli dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Bu sistemi kullanmak isteyen müşteriler bir kutuya girerek HTC Vive başlığı ve kolluklarını takıyorlar. Daha sonra da chest press denilen ve göğüs kaslarını geliştiren hareketi yapmaya başlıyorlar. Hareketi yaparken kafanıza taktığınız başlık sizi etrafı izleyicilerle dolu bir salona götürüyor ve haraketi her başarılı yaptığınızda fırlattığınız bombalar sayesinde düşmanları yok edebiliyorsunuz. Oyunun bu kazanma hırsı kullanıcıyı hareketi doğru tamamlamaya teşvik ederek spor yapmasını sağlıyor. Böylelikle egzersiz yapmak ve kasları geliştirmek de sıkıcı olmaktan çıkıyor.

Oyuncular Çevrimiçi Olarak Rekabet Edebilecek

Black Box VR ilerleyen zamanlarda bu sisteme çevrimiçi olarak dünya üzerindeki diğer insanlarla bir tür kapışma modu da eklemeyi düşünüyor. Rekabeti arttıracak olan bu modla kas yapmak artık sadece salonlarda geçerli olmayacak ve olmadığı kadar eğlenceli olacak. Bu mod yayınlanana kadar firma en yüksek puan alanları oyun içindeki tabloda gösterecek.

Black Box VR cihazı ile sanal gerçeklik teknolojisi artık fitness ve spor sektörüne uyarlanarak insanların spor yapma tarzlarını değiştirmek istiyorlar. Oyun ile egzersizi birleştirmek çoğu insan için oldukça güzel bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Black Box VR teknolojisinin ne zaman satışa sunulacağı hakkında kesin bir bilgi henüz yok. Şu anda bu teknoloji beta aşamasındadır.