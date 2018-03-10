Battlefield 5 için Yeni Görseller Geldi! Oyun Nasıl Olacak?
EA Games yapımları içerisinde bazı efsaneleşmiş seriler var. FIFA 18, NFS serisi ve tabii ki Battlefield serisi. EA Games tarafından adı duyurulan yapım, uzun...
PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları Açıklandı! İşte Liste
Sony'nin bir ayrıcalık olarak sunduğu ve özellikle PlayStation 4 kullanıcıları için yakından takip edilen Plus sistemi, her ay biraz daha öne çıkarılmaya başladı. Son...
The Fall Part 2: Unbound İncelemesi
İlk oyunuyla bizi kendisine hayran bırakmayı başaran The Fall’ın yeni yapımı olan The Fall Part 2: Unbound sonunda çıkış yaptı. Bizler de sizin için...
The Franz Kafka Videogame İncelemesi
Aksiyonu, rol yapmayı ve şiddeti biraz kenara bırakalım. Gelin sizinle çözülmesi zor olan bulmacalarla dolu olan bir dünyaya giriş yapalım. Franz Kafka, özellikle edebiyat...
Beat The Game İncelemesi
Klasik macera türü oyunlardan sıkıldınız mı? Beat The Game adlı yapım hem maceranın dibini yaşarken bir yandan da yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan veriyor. 3D çizim...
FM 18’deki En İyi Serbest Oyuncular
Football Manager 2018’e ilk başladığınızda, sahip olmak için karşılığında hiçbir bonservis bedeli ödemenize gerek olmayacak en iyi serbest oyuncuları listeledik. Düşük bütçeli bir takımla kariyere...
White Day: A Labyrinth Named School İncelemesi
Güney Kore’nin korku sineması konusunda ne kadar başarılı olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Sadece korku demek yanlış olur, Güney Kore sineması Hollywood ile...
EA Çalışanından Loot Box Yasakları Hakkında Açıklama
Yakın tarihte Havaii eyaletinde loot box bulunduran video oyunları ile ilgili kanun hazırlandığını sizlere iletmiştik. Buna ek olarak derecelendirme kuruluşu ESRB başkanından, bir senatör...
The Coma: Recut İncelemesi
The Coma: Recut, Güney Kore korku sektörünün ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan yapımlardan biri, kendi kültürlerinin dışındaki ögeleri dahi harika bir şekilde kullanabiliyorlar....
Ubisoft ve ESA’dan Loot Box Açıklaması
Loot boxlar, geçtiğimiz yıllardan bugüne dek oyun dünyasının önemli sorunlarından biri olarak geldi. Oyuncularla şirketleri karşı karşıya getiren loot box konusu, yakın tarihte çözüme...
The Crew 2 Ne Zaman Geliyor?
Ivory Tower ve Ubisoft ekiplerince geliştirilen ve yayıncılığı Ubisoft tarafından üstlenilecek olan The Crew 2, çıkışını PlayStation 4, Xbox One ve PC için yapacak....
Call of Cthulhu Hakkında Yeni Bilgiler
Henüz geliştirilme aşamasında olan Call of Cthulhu yapımının baş bölüm tasarımcısı, İngiltere’de yayımlanan resmi PlayStation dergisine bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar, oyunun genel ilerleyişi, toplam...
Purrfect Date İncelemesi
Oyunlarda kontrolün bizim ellerimizde olması büyük önem taşır. Hikayenin ana karakterini kontrol etmek, ona başından geçenler konusunda yardımcı olabilmek harika bir keyiftir. Günümüzde görsel roman...
League of Legends Yeni Şampiyon: Kai’Sa
Dota 2’nin yaşadığı oyuncu kaybına maruz kalmayan League of Legends, yeni bir şampiyonla bizleri bekliyor. Oyunun ana sitesinde yer alan açıklamada “Kai’Sa yırtıcılar arasında...
Loot Box Kutularını Bitcoin Madenciliğiyle Alabileceksiniz
Ülkemiz ve dünyada, özellikle Bitcoin değerlerinin rekor değerleri görmesiyle merakları üzerine çekmeyi başaran kripto para birimleriyle yapılan işlemler garip bir yola doğru gidiyor. Nasıl...
Mavericks: Proving Grounds 400 Kişilik Battle Royale
Battle Royale modunun birçok oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Geliştirici firmalar “bu popüler moddan nasıl faydalanabiliriz” sorusunun cevabını sonuna kadar zorluyor. Mavericks: Proving Grounds da...
Steam Nasıl Kullanılır? Steam Rehberi 2018
Steam nasıl kullanılır ve nasıl oyun satın alınır? Çıkışından bugüne dek 15 yılı geride bırakacak olan platform için birçok ödeme yöntemi yer alıyor. Kutulu...
Burnout Paradise Remastered, PS4 için Göründü
İlk olarak PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için çıkmış olan Burnout Paradise, Xbox One sisteminin geriye dönük uyumluluğu ile bu platforma da gelmiş...
Dota 2 Gözden Düşüyor
Valve’ın en popüler ücretsiz MOBA oyunlarından biri olan Dota 2 yapımı, gözden düşmeye devam ediyor. Topluluğun bitkin hali, yamalara gelen kötü tepkiler derken yapım...
Mount & Blade 2: Bannerlord Yeni Bilgiler
TaleWorlds’ün merak edilen yapımı Mount & Blade 2: Bannerlord ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunda yer alan imparatorluk sisteminin tüm detaylarını böylelikle öğrenmiş...
Kingdom Come: Deliverance Witcher 3’ü Geçti
Kingdom Come: Deliverance’ın ne kadar başarılı olduğuna istatistiklerle birlikte şahik olduk. Warhorse Studios tarafından 13 Şubat tarihinde piyasaya sürülen oyun üç gün içinde beşyüz...
Steam İçeriklerinden KDV Alınmaya Başlandı
Oyun severlerin uğrak mekanlarından birisi olan Steam’de bulunan içeriklerden KDV alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden satın alınan içeriklerden KDV alınmaya başlanmıştı. Bazı firmaların Türkiye...
Red Dead Redemption 2 Hakkında Her Şey
Yıllarca gündemden düşmedi, uzun süre bekledik, hakkında çıkan söylentileri okuduk. Red Dead Redemption 2 şimdiye dek hiç bu denli yakın olmamıştı! 2010 sensinde John Marston’ın...
Günün Mobil Oyunu: Starman 18.02.2018
Starman: Tale of Light, ana karakter hakkında pek bilgi vermiyor. Bir çok açıdan astronata benzeyen kahramanımız, fabrika, lunapark ve yolcu gemisine benzeyen ortamlara çekiliyor....
CD Projekt RED Mikro Ödeme Konusunda Çok Açık
Mikro ödemeler ve loot boxların etrafında dönen tartlışmalar oyun dünyasının en hareketli ve güncel konularının başını çekiyor. Bu konu hakkında gelecekte neler olacağını bilmiyoruz;...
Okul Katliamının Suçu Oyunlara Atıldı
Haberleri veya sosyal medyayı takip ettiyseniz, geçtiğimiz gün Amerika’da yine tüyler ürpertici bir olay yaşandığından haberdarsınızdır. Florida’da bulunan bir liseyi basan 19 yaşındaki Nicolas...
Bu Oyunu İlk Bitirene Bitcoin Hediye!
Bitcoin balon mu, yoksa geleceğin para birimi mi? Sorusuna cevap vermek bizim görevimiz değil ancak MonteCrypto: The Bitcoin Enigma oyununun duyurusu vermek tam bizim...
Steam İstek Listeli Özelliği Yenilendi!
Steam’de dün gece müjdelenen Lunar New Year indirimleriyle beraber dikkat çeken bir gelişme daha oldu, eski istek listesi artık orada değildi. Steam’de indirimlerle beraber...
Mount & Blade 2 Bannerlord Yeni Gelişmelerle Gündemde
Temeli Türk geliştiriciler ait olan Mount & Blade oyunu, dünyanın en iddialı yapımlarından biri olmayı başarmış olan bir oyun olarak biliniyor. Yayınlanan ilk serisinde...
Warhammer: Vermintide 2 Çıkış Tarihi
İki milyonu geçen satış rakamlarına ulaşan Warhammer: End Times - Vermintide’ın devam oyunu Warhammer: Vermintide 2’nin çıkış tarihi duyuruldu. Birinci şahıs açısıyla oynanan ve...