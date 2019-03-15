Gizli numara sorunu, çok uzun bir süredir tartışmalara neden oluyor. Telefonunuza kim olduğunu bilmediğiniz bir gizli bir numaradan arama gelmesi sizi tedirgin edebiliyor. Peki, zaman zaman tedirgin olduğumuz zaman zaman da merak ettiren özel numaraları öğrenmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Özel Numara Öğrenme konusunda atılacak adımlar neler?

Özel Numara Nasıl Öğrenilir?

Gizli numara (özel numara) öğrenme konusunda yapacağınız çok fazla bir işlem yok. Operatörler özel numara tespiti için özel bir sistem sunmuyor. Operatörler üzerinden gizli numara öğrenme servislerini kullanamayacağınız gibi faturalar ya da online işlemler üzerinden de numara öğrenmesini gerçekleştiremiyorsunuz. Tüm operatörler için aynı durum geçerli.

Özel Numara Öğrenme konusunda kullanılabilecek bazı uygulamaların olduğu belirtiliyor. CIA, Whoscall gibi uygulamalar üzerinden gizli numaraların öğrenilebileceği düşünülüyor. Fakat bu konuda da kullanıcıları uyaralım.

Bu konuda net olarak başarılı bir uygulama yok. Hatta bu yönde kullanıcıların kandırılmasına neden olan uygulamalar ve internet sayfaları var. Bu sayfaların birçoğunun sahte olduğunu ve kullanıcılardan bilgi toplamak adına kullanıldığı da ekleyelim. Yani bu tip uygulamalar genelde farklı amaçlar için oluşturulmuş oluyor ya da işe yaramıyor.

Gizli Numara Tespiti için Neler Yapmalı?

Yukarıda söz ettiğimiz detaylara baktığımız zaman gizli numaraları öğrenmek için servislerden ya da operatörlerden yararlanmak mümkün değil. Peki, özel numaraları tespit etmek için tam olarak ne yapmamız gerekiyor? Bunun için tek yolunuz savcılığa başvurmak olacak. Numara sizi rahatsız ediyorsa, bu durumda savcılığa vereceğiniz bir dilekçe ile suç duyusunda bulunabilirsiniz.

Suç duyusunda bulunmanızın ardından yasal süreç başlatılıyor. Yasal sürecin başlatılmasının ardından gizli numaranın tespitine başlanıyor. Numara tespitini bu şekilde gerçekleştirmek mümkün. Hatta dediğimiz gibi yasal olarak geçerli tek yöntem bu gibi gözüküyor.

Özel Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Özel Numara Öğrenme konusunda yapacaklarınız bunlar ile sınırlı. Fakat eğer özel numaralardan tamamen kurtulmak istiyorsanız, bu durumda sizin de alternatifleriniz var. Operatörler üzerinden yapacağınız düzenlemeler ile gizli numaraları engelleyebilirsiniz.

Bunun dışında yukarıda söz ettiğimiz arama kontrol uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Arama yönetici uygulamalarını kullanarak, spam arama olarak gösterilen gizli numaradan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. Böylece bu numaraların sizi rahatsız etmesinin önüne geçmiş olacaksınız.