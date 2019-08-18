Özel Seri Bugatti Centodieci Tanıtıldı

Otomobil dünyasının en iddialı markalarından biri olan Bugatti, uzun yıllardır efsane olacak araçlar tanıtmaya devam ediyor. A++ serisi lüks araçlar tanıtan marka, hız rekorları kıran serilerle beraber adını iyice duyurmayı başardı. Bu noktada markanın yeni efsanelerinden biri olacak olan Bugatti Centodieci araçları da tanıtıldı.

Özel seri olarak duyurulan yeni Bugatti Centodieci araçları, 110.yıl için yapılan kutlamalar sırasında duyuruldu. Haliyle aracın 110.yıla özel olarak üretilen bir seri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bugatti Centodieci Neler Sunuyor?

Yine yüksek performans lüks araç sınıfına dahil olacak olan yeni araçların, daha önce tanıtılan süper otomobil EB110 serisinin devam aracı olarak geleceğini belirtelim. Zaten tasarım kısmında da benzer çizgilerin sunulduğunu görüyoruz. Yine at nalına benzer bir yapıyla gelecek olan araçların, 8 litrelik W16 motora sahip olduğunu da ekleyelim.

Rakiplerinin çok daha önünde olan 8 litrelik W16 motorla beraber elde edilen gücün ise 1600 beygir olduğunu söylemeden geçmeyelim. Rekor bir beygir gücü olarak gösterebileceğimiz 1600 beygirlik motorun, 0’dan 100 km hıza çıkması için sadece 2,4 saniye gibi bir süre yeterli oluyor.

Aracın maksimum hızı ise 380 km olarak açıklandı. Bu hızların sınırlandırılmış olan hız olduğunu ekleyelim. Bilgisayar sisteminde yapılan sınırlandırma ile aracın maksimum hızı sabitlenmiş durumda. Aracın 300 km hıza çıkması için gereken sürenin sadece 13,1 saniye olması da hız konusunda ne kadar iddialı bir aracın karşımızda olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu özellikleriyle beraber fark yaratan Bugatti Centodieci serisinin satışa çıkmasıyla tükenmesi bekleniyor. Öyle ki araçların sadece 10 adet üretileceği açıklandı. Sadece 10 adet üretileceği açıklanan araçların fiyatı ise 8 milyon Euro olarak açıklandı.

Bu rakam yaklaşık olarak 50 milyon TL gibi bir rakamı işaret ediyor. Yine de aracın çok kısa bir süre içerisine tükeneceği düşünülüyor. Öyle ki böyle sınırlı sayıda üretimi sunulan araçlar, koleksiyon değeri açısından da tercih ediliyor. 1600 beygirlik canavarın sahipleri kimler olacak merak konusu.