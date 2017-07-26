Paint Brush için Veda Zamanı!

MS Paint, bir sonraki Windows 10 güncellemesiyle kaldırılacak.

Microsoft, yaklaşmakta olan Windows 10 Sonbahar Güncellemesinde kaldırılacak veya kullanılmayacak uygulama ve hizmetlerin bir listesini yayınladı. Kullanımdan kaldırılma için belirtilen uygulamalar arasında şimdiye kadar yapılmış olan Windows’un her sürümünün bir parçası olan 32 yaşındaki MS Paint de bulunuyor.

İnternetteki kullanıcıların verdiği tepki sonrasında Microsoft, bir blog yazısında, saygıdeğer çizim yardımcı programının varsayılan yazılım paketinin bir parçası olarak kaldırılacağını ancak Windows Store aracılığıyla bir karşıdan yükleme halinde bulunabileceğini açıkladı. Bunun yerine Microsoft, kullanıcıların bu yılın başında Windows 10 Creators Güncellemesinde tanıtılan Paint 3D‘yi kullanmalarını ve 3D nesneler de dahil olmak üzere çok geniş bir çizim araçları seti içerdiğini istiyor.

Windows’un yeni sürümü bu yılın sonbaharında sunulacak.