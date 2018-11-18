Palm Phone İncelemesi ve Özellikleri

Genel olarak incelemesini yaptığımız çoğu telefondan farklı olarak, Palm Phone tam olarak diğer telefonlara eşit olan bir telefon değildir ya da genel anlamda konuşacak olursak iyi olarak değerlendirebileceğimiz bir cihaz değildir. Fakat Verizon’un özel yapımı olan Palm Phone, cebinizde kullanmakta olduğunuz asıl telefonun bir arkadaşı olarak değerlendirilebilir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak minimalist bir tasarımla sınırlıdır. Geleneksel anlamda “iyi” diyemeyiz, ancak yine de bir şekilde kötü müdür? Bunu tamamiyle size bırakıyoruz.

TCL yapımı Palm Phone, ne kadar tuhaf bir görünüme sahip olsa da oldukça büyüleyici tasarımdır. Bugünlerde birçok telefon tahmin edilebilir özelliklere sahip. Bu durumda bazen sıkıcı olabiliyor. En azından bu telefon diğerleri ile karşılaştırıldığında olukça ilginç. Yine de 350 dolar gibi bir fiyatla satın almak için yeterince ilginç değil.

Tasarım Bu telefon küçük ve sevimli gözüküyor. Ayrıca kaliteli sağlam bir yapısı bulunmak. Ekran Böyle küçük bir canavara göre 720p çözünürlük oldukça iyi.

İyi Olmayan Özellikleri

Yine Ekran Modern bir Android telefon için 3,3 inç çok küçük. İçeriklerde kesilme olabiliyor ve basit işleri yaparken bile zorlanabiliyorsunuz. Kamera Palm Phone ile çekilen gündüz fotoğrafları Facebook’ta paylaşmak için yeterince iyi. Düşük ışıkta kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Gezinme Tuşu Sadece tek bir gezinme tuşu var. Yine Tasarım Ses açma/kapama tuşları yok. Yazılımsal olarak bu özellik sağlanıyor. Fiyat Bu telefon için 350 Dolar çok fazla. Küçük bir telefonun sadece tasarımı için bu kadar çok para ödeniyor. Tamamlayıcı Telefon Verizon model telefonların yanına ikinci bir telefon olarak ideal durmakta.

Tasarım, Donanım ve Kutu Açılışı

Palm Phone neredeyse imkansıza yakın boyutta küçük bir telefondur. Günümüzde ki modern akıllı telefonların aksine eski moda tarzda takılı kalmış gibi bir his uyandırıyor. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, birşeyler ne kadar çok büyük ya da ne kadar çok küçük olursa o kadar yüksek fiyatlı oluyor. Bundan dolayı Palm Phone daha küçük olduğu için pahalı.

Genel olarak küçültülmüş boyutundan dolayı çoğu insan, kullanım ve işletim söz konusu olduğunda alışkanlıklarını yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyacaktır. Küçük yapısından dolayı alan sınırlıdır. Durum böyle olunca Palm Phone‘da yalnızca tek bir güç düğmesi bulunur. Telefon açıldıktan sonra menüden erişerek yazılım aracılığıyla ses ayarı yapılmaktadır. Evet bu bir güçlük, ama en azından güç düğmesine basarak gelen telefon aramalarını hızlı bir şekilde susturabiliriz.

Palm Phone, 1280×720’de 3,3 inç LCD‘ye sahip. Bu durum bugünün standartlarına göre oldukça küçük bir orandır. Ancak 3.2 inçlik ekran, Android telefonların ilk dalgasının olduğu dönemlerde yani on yıl öncesinde orta bir boyuttaydı. Palm Phone’u kullanabilirsiniz, ancak her şey küçüktür. Hele ki mesaj yazmaya kalktığınızda oldukça sıkıntı çekebilirsiniz. Artı tarafını söyleyecek olursak bu boyutta 720p çözünürlük güzel ve net görünüm sağlıyor.

Telefonda en içi navigasyon tuşları bulunurken, ekranın altında her zaman aktif olan tek bir tuş vardır. Geri için tek bir dokunuş, ana ekran için çift dokunuş ve son uygulamalar listesi için ise uzun basmanız gerekmektedir. Bu düzen değişebilir ancak tuş genel olarak özelleştirmelere kapalıdır.

Sadece fiziksel olarak ulaşılabilen tek bir tuş vardır. O da sağ kenardaki güç tuşudur. Telefonun sağ üsk köşesinde içine gömülü bir SIM yuvası vardır. Ancak onu çıkaramıyorsunuz. Telefonun altında ise USB Type-C bağlantı portu bulunmaktadır.

Palm Phone, ilk başlattığınızda otomatik olarak devreye girer ve asıl Verizon telefonunuzla tek bir numara paylaşır. Yukarıda belirtildiği gibi, SIM yuvası gömülüdür bu yüzden bunu normal telefon olarak kullanamazsınız. Büyük telefonunuz için bir arkadaştır, hepsi bu. Diğer cihazın yanında aynı anda çalışır, ancak Palm’ın kendi LTE‘si vardır. Böylece asıl telefonunuzu evde bırakarak bu telefon ile evden ayrılabilirsiniz.

Palm Phone, kutu içerisinde pek bir aksesuar barındırmıyor. Kutuda sadece telefon ve 5W şarj cihazı var. Kulaklık bağdaştırıcısı yok.

Yazılım, Performans ve Batarya

Palm Phone’u ilk elinize aldığınızda eski model Anroid kurulumunu hemen fark edebilirsiniz. Eski görünümüne rağmen büyük telefonlarla yine de benzer özelliklere sahip. Sadece küçük bir ekrana sahip olduğu için Android deneyiminin kullanımını zor bir hale getiyor.

Parmak izi sensörü yoktur. Bundan dolayı kilit açma yöntemlerinden yüz kilidi ile veya standart desen/PIN ile şifre koyabilirsiniz. Yüz kilidini açma özelliği ön taraftaki kamerayı kullanır, bu yüzden etkili veya güvenli değildir. İlk kurulum sırasında ayrıca telefon sizden uykuda olduğunuzda tüm bildirimleri engelleyen “Yaşam Modu” nda çalışmasını isteyip istemediğinizi sorar. Uyandığınızda, sadece dilediğiniz uygulamaların bildirimlerini açabilirsiniz. Ayrıca Palm Phone da DND denilen Rahatsız Etmeyin özelliğide var.

Başlatıcı muhtemelen yazılım bulmacasının en garip kısmı. Üstte standart bir Google arama çubuğu var. Altında, üç katmanlı geniş bir uygulama listesi bulunmakta. Bu, diğer uygulamalardaki ana ekran gibi olan “favoriler” listesidir. Ekranı aşağıya kaydırdığınızda tüm uygulamaların bir listesini görebilirsiniz. Birden fazla uygulama yüklediyseniz bunları bulmanız biraz zaman alabilir. TCL’nin Google Discover’ı sola doğru kaydırmaya dahil etmesi oldukça iyi olmuş. Sağda ise isteğe bağlı bir widget sayfası bulunuyor. Palm içerisinde başlatıcının duvar kağıdını değiştiremezsiniz. Ancak bir tane eklemek için üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz.

Palm Phone bir tür “tropikal gece” temasına sahip: turuncu, pembe ve yeşil desenli siyah arka planlar. Aslında renkleri oldukça hoş gözükmekte. Tema, Fleksy’nin özel bir sürümüdür ve klavye temasını bile içerir. Palm Phone’da mesaj yazmak, daha iyi bir yazılım klavyesi taksanız bile ağrılıdır. On yıl önce telefonlara yazmak gibi bir his vermekte.

3GB RAM ve Snapdragon 435 yonga seti ile desteklenen Palm Phone, kesinlikle ihtiyacı olandan daha fazla güce sahip. Geçişler pürüzsüz ve şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde çoklu görevleri destekliyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak ekran boyutu nedeniyle zorlu, ama arka planda kalan uygulamalar için boşta RAM miktarı oldukça yüksek. Ancak, genel hız ile ilgili bazı sorunlar var. Bazen Palm Phone uygulamaları açarken veya ana ekrana giderken takılı kalabiliyor. Bu hızlı bir telefon değil, ama muhtemelen amaçlanan kullanım için yeterince hızlı.

800mAh‘lık küçük bir bataryası var. Bundan dolayı Palm Phone’un batarya ömrünün küçük ekranla bile uzun süre dayanmasını beklememelisiniz. Test aşamasında webte sörf yapıldı, e-postalar incelendi, fotoğraflar çekildi, müzik dinlenildi ve mesajlar atıldı. Yaklaşık olarak iki saatlik aktif kullanımda batarya neredeyse yarıya indi. Görünüşe göre tam gün bekleme süresi neredeyse imkansız. Palm Phone sadece 5W’lık sarj aleti ile 800mAh bataryayı sarj eder ve çok hızlı şarjı dolar.

Kamera

Arka tarafında 12MP ana kemara ve ön tarafında ise 8MP’lik selfie kamerası bulunmaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Çünkü az çok nasıl bir kameraya sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yine de aşağıda bir kaç kamera çekim örneği bulunmakta. Galeriye göz gezdirebilirsiniz.

Palm Phone Çekim Örnekleri 1 - 9

Fotoğraf çekim örneklerini değerlendirdiğimizde gün ışında Palm Phone ara sıra net fotoğraflar yakalamıştır. Geceleri ise bekleyeceğiniz netliğe ulaşamaz. Şöyle bir resimlere göz attığınızda, açık sözlü olmak gerekirse fotoğrafların kalitesi oldukça kötü. Bu kadar para verip bu şekilde bir kameraya sahip olmasını görmek biraz hayal kırıklığı olabilir.

Genel Değerlendirme

Telefonun garip görünümünü göz önünde bulundurduğumuzda sadece bu özelliğinin olduğunu farkedebilirsiniz. Ancak bu küçük görünümü telefonu satın almak için gerekli bir mazeret değildir. Telefonun içerisinde bir hattın olmaması, ya da ikinci bir telefon hizmeti vermesi, günlük kullanım için ideal olmasını engelliyor.

Batarya ömrünün tahmin edilenden düşük olması sizleri yarı yolda bırakacak potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Ekran çok küçük olduğu için mesaj yazma bazen bir zulüm gibi gelebilir. Ses tuşlarının olmaması ise can sıkıcı bir durum gibi gözükebilir.

Yine de cepte küüçük kompakt bir telefon taşımak isteyenler için elverişli bir yapıda olması, diğer olumsuz özellikleri göz ardı etmek için yeterlidir diyebiliriz.