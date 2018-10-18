Bu ayın başlarında Hindistan’da Eluga X1 ve Eluga X1 Pro piyasaya sürüldü. Sonrasında Panasonic bugün Hindistan’da yapılan etkinlikte en yeni akıllı telefonu Panasonic Eluga Ray 530’uda duyurdu. Hatta Panasonic Eluga Ray 530 ayrıntılı özellikleri hakkında bilgilendirme yapmayı da unutmadı.

Akıllı telefon 18:9 en boy oranı ve 2.5D kavisli cam ile 1440×720 piksel ekran çözünürlüğü olan 5,7 inç HD ekrana sahiptir. MediaTek MT6739WA dört çekirdekli işlemcisi olan PowerVR Rogue GE8100 GPU ile birlikte 1.3GHz saat hızı ile çalışmaktadır.

Panasonic Eluga Ray 530 ayrıntılı özellikleri arasında 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı vardır. Ayrıca 128 GB‘a kadar depolama genişletmeyi destekleyen microSD kart yuvası içerir. Kamera özelliklerine gelecek olursak eğer f/2.0 diyafram ve bir LED flaş ile 13MP arkaya bakan kamera var. Ön tarafta bir LED flaş ile birlikte 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Kamera özellikleri arasında Bokeh etkisi, Hızlandırılmış ve Otomatik Sahne Algılama gibi çeşitli ayrıntılar vardır. Öne bakan kamera ayrıca tek bir tıklama ile bir selfie yakalamanızı sağlayan çok işlevli FPS düğmesi desteği ile birlikte gelmektedir.

Son olarak değineceğimiz Panasonic Eluga Ray 530 ayrıntılı özellikleri bağlantı seçenekleri hakkındadır. 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 ve GPS bulunur. 3,5 mm kulaklık jakı ve FM Radyo desteği ile birlikte arkasında yer alan parmak izi okuyucusu var. Android 8.1 Oreo işletim sistemini de içeren akıllı telefon 3,000mAh batarya ile çalışır.

Panasonic Eluga Ray 530 şu anda Hindistan’da bulunan online mağazalarda, ve Amazon Hindistan gibi online pazarlardan satın alınabiliyor. Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor, ve yaklaşık olarak 122 dolar gibi bir fiyatı var.