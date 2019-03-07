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Panasonic Eluga Ray 800 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Panasonic en yeni akıllı telefonu Panasonic Eluga Ray 800 modelini tanıttı. 143 dolarlık fiyat etiketi ile orta ölçekli bir telefon olarak ön plana çıkıyor....

By Muhammed Arslan

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Panasonic Eluga Ray 800

Bir zamanların en iyi telefon markalarından birisi olan Panasonic, uzun süredir suskunluğunu koruyordu. Bugün Hindistan’da yaptığı bir tanıtım etkinliğinde en yeni akıllı telefonu olan Panasonic Eluga Ray 800 modelini piyasaya sürdü.

Akıllı telefon şu anda çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalardan 143 ABD doları karşılığında satın alınabilecek. Panasonic Eluga Ray 800 modeli, 1920×1080 piksel ekran çözünürlüğü ve üstünde Gorilla Glass 3 koruması olan 5.5 inç FullHD IPS ekrana sahip.

Donanım olarak da, ARM Mali-T820 MP2 GPU‘lu 1.8 GHz’lik bir sekiz çekirdekli SC9853I Unisoc işlemci tarafından desteklenmektedir. Kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 128 GB’a kadar genişletmelerini sağlayan microSD kart yuvası desteğine sahiptir.

Panasonic Eluga Ray 800

Standart olarak da 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunar. Kameraya gelince, akıllı telefon 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile geliyor. Ayrıca ikisinde de LED flaş var. Yazılım bölümünde, ise oldukça geri kalmıştır. Eski Android 7 Nougat işletim sisteminde çalışıyor. Şirketin kendi asistanı olan Arbo Hub desteği var.

Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Çift SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS bulunur. Ayrıca arkaya yerleştirilmiş çok amaçlı parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Son olarak batarya kapasitesi 4000mAh‘tır.

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