Akıllı telefonlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu alanda çok etkin olmayan markalardan biri olan Panasonic, çok yaygın olmasa da ara ara akıllı telefon tanıtmaya devam ediyor. Marka sürpriz bir şekilde bu alanda bir model daha tanıttı. Panasonic Eluga Z1 ve Pro modeli olmak üzere tanıtılan yeni seri, özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Yeni akıllı telefonların özelliklerinden ve tasarımlarından daha fazla söz ederek nelerle karşılaşacağımıza bakalım.

Panasonic Eluga Z1 Tasarımı Dikkat Çekici

Tasarım dikkat çekici ancak diğer modellerden çok farklı bir tasarım sunulduğunu söylemek yanlış olur. Son dönem akıllı telefonlarında olduğu gibi yine çentik alanına yer veriliyor. Geniş bir çentik alanı kullanan akıllı telefon, ön kısımda alt bölümde bir çerçeve alanına sahip. Yanlarda ise çerçevesiz bir akıllı telefon görüyoruz.

Arka kısma geçtiğimizde Panasonic logosu üzerinde yer alan parmak izi sensörleri bizi karşılıyor. Parmak izi sensörlerinin hemen üzerinden ise çift kamera bulunduğunu görüyoruz. Çift kamera alanı nispeten biraz daha küçük tutulmuş.

Panasonic Eluga Z1 Teknik Özellikleri Neler?

Pro model ile ana model arasında çok önemli bir sistem farkı söz konusu değil. Ana model ile Pro arasındaki fark depolama alanı ve RAM bellek kısmında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle iki modeli bir arada ele almak yanlış olmayacaktır.

Panasonic Eluga Z1 içerisinde MediaTek Helio P22 işlemcilerine yer veriliyor. 8 çekirdekli işlemciyle beraber ana modelde 3 GB RAM bellek miktarı sunuluyor. Pro modelinde ise 4 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. 32 GB depolama alanı ana modelde, 64 GB depolama alanı ise Pro modelde karşımıza çıkıyor. Her iki akıllı telefonun da artırılabilir alanı var.

Ekran

Telefonların ekran bölümünde 6.19 inçlik bir panel sunuluyor. Her iki modelde de ekran boyutu değişmiyor. HD+ çözünürlük değerinde olan ekranların çok bir ayrıcalığı yok.

13 MP + 2 MP arka kamera ve 8 MP değerinde ön kamerası bulunan Panasonic Eluga Z1, satış fiyatı olarak ise 198 dolar olarak karşımıza çıkacak.