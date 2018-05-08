Panasonic P95 Satışa Çıktı: Uygun Fiyatlı ve Yüz Tanıma Kilidine Sahip Telefon!

Panasonic bugün Hindistan’da yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon satışını başlattı. 4,999 Rs üzerinden fiyatlandırılan Panasonic P95 kabaca yaklaşık 74 dolardan satılacak.

Flipkart‘ın Büyük Alışveriş Günü Satışları sırasında akıllı telefon 3,999 Rs (yaklaşık 59 $) üzerinden satışa çıkarılacak. Üç renk seçeneği mevcut olacak telefonun renkleri Altın, Mavi ve Koyu Gri şeklinde.

Panasonic P95 1280 x 720 piksel ekran çözünürlüğü ile 5 inç HD ekrana sahiptir. Adreno 304 grafik işlemcisi ile birlikte 1.3GHz‘de saat hızına sahip Qualcomm’un Snapdragon 210 dört çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenmektedir. 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı sunan telefon ayrıca kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 128GB’a kadar daha da genişletmesine olanak sağlayan bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Kameraya gelecek olursak; arka tarafta LED flaş ile birlikte 8 megapiksel kamera ve ön tarafta ise selfie ve video görüşmesi yapmak için 5 megapiksel bir kamera var.

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1 ve GPS bulunuyor. Parmak izi sensörü yok ancak telefon bir yüz kilidi açma özelliği ile birlikte geliyor. Telefon Android 7.1.2 Nougat işletim sistemiyle çalışır ve 2300mAh pile sahiptir.