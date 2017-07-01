Paradox Interactive, Age of Wonder ve Overlord Oyunlarının Geliştiricisini Satın Aldı

Bugün, ödüllü geliştirici Paradox Interactive, Age of Wonders ve Overlord oyunlarının ardındaki geliştirici Triumph Studios‘u satın alacağını açıkladı. Triumph Stüdyoları 1997 yılında kurulmuş ve hızla strateji oyun alanında en sevilen stüdyolardan biri haline gelmiştir.

Paradox Interactive, Europa Universalis, Cities: The Skylines ve onun en yeni projesi Surviving Mars’ın PC ve Xbox One’a geleceklerini duyurmasıyla ünlü çalışmaları ile biliniyor.

“Triumph Studios kendi kalbimizin geliştiricisidir. Dünya çapında lider konumda ve yıllar içinde büyük ve adanmış bir topluluk inşa ettiler. Lennart, Arno ve Triumph ekibine büyük bir inancımız var ve ana odak noktamız büyüsünü yeni evlerinde yaratmaya devam etmelerini sağlamak “

Triumph Studios, tüm projelerin geliştirilmesine devam ettiği gibi çalışacak. Ancak, tüm bu projeler gelecekte Paradox Interactive tarafından yayınlanacak. Mevcut projeleri bilinmiyor olsa da, son zamanlarda geliştiriciler işe alındı, bu nedenle üzerinde çalıştıklarını göstermeye hazır olana kadar biraz sabırlı olmalıyız.