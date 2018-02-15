Paramanya İncelemesi

Paramanya’nın temeli kart, zarlar ve aksesuarlara dayanıyor. Çeşitli haritalar, oyun modları ve özellikleri bulunan Paramanya incelememizde tüm bunları detaylı bir şekilde anlatacağız.

Karakter Kartları

Oyunda farklı kart sınıfları yer alıyor. C,B,A,A+,S ve S+ kart sınıfları bulunan oyunda, S+ kart sınıfı dışında diğer kartlarda herhangi bir ekstra özellik bulunmuyor. S+ kartlarının 2 özellikleri var. Kartlar oyunda önemli bir yere sahip, eğer iyi özelliklere sahip bir kartınız varsa rakiplerinizi çok rahat alt edebilirsiniz.

Kart sekmesin; karakter kartı geliştirme, kart cevheri ve birleştirme bölümleri bulunuyor. Karakter kartı bölümü kartınızı kontrol edip kartlarını seçtiğiniz, elininizde kalanları satışa çıkarabileceğiniz bir alan. Geliştirme bölümündeyse kartlarınızı geliştirip, seviyelerini yükseltiyorsunuz. Birleştirme bölümündeyse iki tane aynı sınıftan kartı son seviye getirip birleştirerek yeni kart elde edebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak iki adet A sınıfı kartı birleştirerek S kart sahibi olabiliyorsunuz. Kart cevheri kısmındaysa kart cevherleri yer alıyor. Bunlar kartlara inşa indirimi, zar kontrol gibi ek özellikler katıyor.

Grafik ve Oynanış

Kartlardan bahsettikten sonra oyunun grafik ve oynanış bakımından nasıl olduğundan söz edelim. Oyun ilk çıktığı günden bu yana kendisini oldukça geliştirdi ve geliştirmeyi sürdürüyor. Haritalar ve oyundaki modlar son derece güzel dizayn edilmiş. Bu konuda Paramanya oyununun yapımcıları takdir etmek gerekiyor.

Haritalar

Paramanya’da 10 çeşit harita bulunuyor. Her haritanın kendisine özgün özellikler var ve oldukça keyifli haritalar mevcut. İlk çıktığı günden beri oyuna 8 yeni harita dahil edildi ve yeni haritalar gelmeyi sürdürüyor. Oyunda yer alan haritalar;

Dünya haritası

Türkiye Haritası

Uzay Haritası

Macera Haritası

Lunapark Haritası

Zombi Haritası

Kuşatma Haritası

Efsaneler Haritası

Buz Mağarası Haritası

Büyülü Diyar Haritası

Aksesuarlar

Oyunun en eğlenceli ve muhim kısmı olarak aksesuarları gösterebiliriz. Ne kadar kaliteli aksesuarlara sahip olursanız rakiplerinizi de o kadar rahat mağlup etme şansınız var. Biz aksesuarları kartlardan daha önemli görüyoruz. Aksesuarlar da kartlar ile aynı sınıflara sahip. Oyuna dört aksesuar ile başlayabiliyorsunuz. S+ aksesuarlar dışındaki tüm aksesuarlar tek özellik barındırıyor. S+ aksesuarlar ise eşşiz özellikler sunuyor.

Aksesuar bölümünde: aksesuar, birleştirme ve geliştirme alanlar mevcut. Aksesuar bölümünden istediğiniz eşyayı seçebilir ve kontrolünü sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak aksesuarların satışını da bu bölümden yapabiliyorsunuz. Geliştirme alanından aksesuarlarınızı yedinci seviyeye kadar yükseltebilirsiniz. Birleştirme kısmı ise aynı kartlarda olduğu gibi çalışıyor.

Küpler ve hazine avı modu

Küpler; kart paketleri, altın, elmas gibi çeşitli ödüller sunan eşyalar olarak karşımıza çıkıyor. Küpleri oyun sonunda gelen kutulardan, görevlerden, dünya seyahatinden ve hazine avından elde etme şansınzı bulunuyor. Hazine avında karşınıza çıkan rakip kartları zar üstündeki sayılara göre yenerek mühür, elmas ve çeşitli ödüllere sahip oluyorsunuz.

Zarlar

Oyundaki her zarın kendisine özel yetenekleri bulunuyor. Ortalama her ay bir yeni zar oyuna dahil ediliyor. Gelen zarlar bir öncekinden daha üstün ve farklı yeteneklere sahip oluyor. Zarlar; zar kontrolüne ek olarak bonus oyun, inşaat indirimi, devralma indirimi gibi yetenekler sunuyor.

Dünya Seyahati ve Aile Sistemi

Dünya seyahatinde farklı farklı ödüller yer alıyor. Bu modun amacında tüm dünyayı gezerek tüm ödülleri toplayıp, saklı hazineyi ele geçirmek yatıyor. Dünya turu yaparken haritadaki gizli özel karakter ve ekstra ödülleri toplayabiliyorsunuz. Aile sisteminde oyundaki diğer kişilerle beraber 30 kişilik bir aile toplayarak birlikte aile görevleri yapabiliyorsunuz.

Mühür taşı

Mühür taşı, mühür taşı etkinliklerinden ve hazine avından elde edile bilen bir eşya. Mühür taşı sayesinde mağazadaki mühür taşı alanından aksesuarlar ve kartlar satın alabiliyorsunuz.