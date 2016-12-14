Patlayan Bisiklet Lastiklerine Son!

Patlayan bisiklet lastikleri her zaman büyük bir problem olmuştur, bu sorunu doğa dostu bir yaklaşımla ortadan kaldıran Nexo, karşımızda.

Patlak bir lastik, yanında yama ve pompa taşımayan bir sürücünün bisiklet seyahatini rahatlıkla mahvedebilir. Bu durumu çözmek isteyen Nexo’nun tasarlamış olduğu havasız lastik, patlak lastik kavramını hayatımızdan çıkarmayı hedefliyor.

Patlamayan lastik fikri yeni bir şey değil fakat kullanımı henüz pek yaygınlaşmadı. Havalı lastiklere göre yumuşaklık ve şok absörbe etme açısından başarısız olan patlamayan lastiklerin bu dezavantajına da çözüm bulduklarını söyleyen Nexo kurucuları, bir bisiklet mağazasında binlerce müşterinin lastiğini değiştirdikten sonra bu projeyi hayata geçirmişler.

Nexo, iki farklı lastik modeli sunuyor. Nexo Tires adındaki model, kullanıcının mevcut tekerlerinin üzerine yerleştiriliyor ve 5.000 km yol gidebiliyor. Ever Tires versiyonuysa tamamen yeni bir teker seti olarak kullanılıyor ve 8.000 km yol gidebiliyor.

Polimer karışımdan meydana gelen lastikler yalnızca tek adımlık bir enjeksiyon kalıplama ile üretildiği için 8-9 adım gerektiren geleneksel lastiklere kıyasla çok daha az enerji tüketiyor. Lastiklerde kullanılan materyal tek olduğundan geri dönüşümü de kolaylaşıyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon ton bisiklet lastiğinin atık haline geldiğini düşündüğümüzde Nexo’nun doğa dostu tutumunun önemi de kendini gösteriyor.