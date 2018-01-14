Payday 3 Sistem Gereksinimleri açıklandı!. Cihazınızın bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağını ya da hangi seviyede oynayabileceğinizi öğrenin.

Bugünkü standartlara göre, Payday 3, güçlü bir bilgisayarın çalışmasını muhtemel hale getirecektir. PD3’ün birkaç yıl içinde piyasaya çıkacağını ve güçlü yapı ve gereksinimlerinin, bir GTX 970 veya bir AMD R9 390 ile eşleştirilmiş bir Intel i7 veya AMD 9370’in yanında 16GB sistem belleği olacağını bekliyoruz. 2018’deki bu donanım seviyesi 1080p ekran çözünürlüğünde yüksek ayarlarda güvenilir bir Payday 3 kare hızı elde edecektir.

Starbreeze, Payday serisinin haklarını satın aldı ve Payday 3’ü duyurdu. Overkill Software’de geliştirilen Payday 3, soygunlara odaklanan bir co-op atıcı olacak.

Payday 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-680 3.6GHz ya da Phenom II X4 940

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 Ti ya da Radeon R7 260

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista, 64 bit

Direct X: DX 11

Boş HDD: 20 GB

Payday 3 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-4770K 4-Core 3.5GHz ya da FX-9370

Ekran Kartı: GeForce GTX 780 ya da Radeon R9 290

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: DX 11

Boş HDD: 20 GB

Bilgisayarınızın donanım yapısını bizimle paylaşarak ne seviyede çalıştırabileceğinizi öğrenin.