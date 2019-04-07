Ana Sayfa İpucu PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

Bazı PDF dosyalarının şüphesiz oldukça büyük boyutlarda olduğunu biliyorsunuzdur. Bundan dolayı PDF dosylarını sıkıştırarak fazladan alan kazanmanıza yardımcı olacak bir rehber hazırladık....

By Muhammed Arslan

-

2
0

Herhangi bir tür dosyanın boyutunu küçültmek, bilgisayarınızda farklı dosyalar için alan kazanmanıza yardımcı olur. Görüntülerin sıkıştırılmasının yanı sıra, bilgisayarınızda var olan PDF dosyalarını sıkıştırmakta mümkündür.

PDF sıkıştırma işlemi, dosyanın içindeki herhangi bir veriyi kaybetmeden veya başka bir PDF dosyası oluşturmak zorunda kalmadan dosyanın boyutunu küçültür. Daha öncelerinde Adobe Acrobat PDF dosyalarını sıkıştırmak için kullanılırdı, ancak şimdi bu seçenek için premium planlarını satın almanız gerekiyor.

Bununla birlikte, PDF dosyalarını ÜCRETSİZ olarak kolayca sıkıştırabilir ve hem veri hem de zaman tasarrufu için e-postalara veya diğer çevrimiçi platformlara gönderebilirsiniz. Bu yazımızda da PDF sıkıştırma işlemini resimli bir şekilde anlatacağız.

PDF Dosyalarını Kolayca Yöntemleri 2019

Herhangi bir PDF boyutunu küçültebileceğiniz çeşitli çevrimiçi araçlar ve web siteleri vardır. Burada Soda PDF’yi hem PC uygulaması hem de Chrome Uzantısı olarak kullandık.

Yöntem 1 – SODA PDF Uygulamasını kullanarak PDF Sıkıştırma

1. Masaüstü uygulamasını indirmek için Soda PDF resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kurulumu indirdikten sonra kurun. Ne yazıkki Türkçe dil seçeneği mevcut değil.

2. Soda PDF uygulamasını kullanarak sıkıştırmak istediğiniz herhangi bir PDF dosyasını açın. Araç çubuklarının sol üst köşesindeki File seçeneğini tıklayın.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

3. Bu, araç menüsünü açacaktır. Buradan Compress seçeneğini seçin.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

4. Bundan sonra, PDF dosyasının kalitesini seçmeniz istenecektir. PDF’deki dosyalar ve görüntüler seçtiğiniz kaliteye göre yeniden boyutlandırılır.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

5. Dosyanın kalitesini seçtikten sonra, bu seçeneklerin üstünde bulunan Compress butonuna tıklayın. Sıkıştırıldıktan sonra dosya boyutunu kazanılan dosya boyutunu da gösterir. İşlem bittikten sonra Save‘e tıklayın.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

6. Bundan sonra, dosyayı kaydedeceğiniz yeri seçmenizi isteyecektir. İstediğiniz konumu seçin ve Kaydet’i seçin. Bu kadar. PDF dosyasını başarıyla sıkıştırdınız ve boyutunu küçültdünüz.

Ayrıca bkz: iPhone ve iPad için En İyi 5 PDF Okuma Uygulaması 2019

Yöntem 2 – Soda PDF Chrome Uzantısını Kullanarak PDF Sıkıştırma

1. Bu bağlantıyı ziyaret ederek ve Chrome uzantısını indirebilirsiniz.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

2. Şimdi ise sağ üst köşede beliren simgesine tıklayın ve Click to open Services yazısına tıklayın. Bu, çeşitli seçeneklere sahip yeni bir web sayfası yükleyecektir. Buradan COMPRESS PDF‘i seçiniz.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

3. Ardından, sıkıştırmak istediğiniz PDF dosyasına göz atmanızı ve seçmenizi sağlayacak küçük bir panel açacak. BROWSE‘a tıklayın ve istediğiniz dosyayı seçtikten sonra COMPRESS FILE seçeneğini seçin.

PDF Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür? PDF Sıkıştırma Yöntemleri

4. Bundan sonra, dosyayı sıkıştırmaya başlayacak ve bunun için ilerleme çubuğunu gösterecektir.

Ayrıca bkz: MacOS PDF Düzenleme Nasıl Yapılır?

5. Sıkıştırma bittiğinde ve %100’e ulaştığında, sıkıştırılmış PDF dosyasını indirebilir ve ardından gereksinimlerine göre kullanabilirsiniz.

Önceki İçerikEn iyi Telefonlar (Nisan 2019)

İlgili Haberler

İpucu

Wifi Bağlı Ama İnternet Yok – Çözümleri

WiFi bağlı ama internet yok! Bu durumu nasıl çözersiniz? Çözümleri Nelerdir? Birçok durumda, WiFi'ye bağlı olmanıza rağmen, yine de internete erişemediğiniz bir durumla karşılaşmış...
Devamını Oku
İpucu

CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019

CDN (Content Delivery Network), WordPress web sitenizi hızlandırmak için sağlanan bir web barındırma hizmetidir. Genel olarak WordPress sağlayıcıları tek bir noktada siteleri barındırır. Bu...
Devamını Oku
İpucu

Replika Telefonlar

Akıllı telefonların satış fiyatı altı başını gitti. Yeni amiral gemisi akıllı telefonları düşündüğümüz zaman, ne derece yüksek bütçelerden söz ettiğimizi görebiliyoruz. Hal böyle olunca...
Devamını Oku
İpucu

Fiyat Performans Telefon

Akıllı telefonlar özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Üst segment, orta segment, giriş seviyesi akıllı telefonlar olarak sınıflandırabileceğimiz akıllı telefonlar var. Bunun dışında çok sık...
Devamını Oku
İpucu

Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun...
Devamını Oku
İpucu

Aynı Anda Birden Fazla Dosya/Klasör İsmi Nasıl Değiştirilir?

Aynı Anda Birden Fazla Dosya/Klasör İsmini yeniden adlandırmanın çeşitli yolları vardır. Bu makale, Windows Gezgini'nde ve Windows işletim sistemindeki dosyaları toplu olarak yeniden adlandırmanıza...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
En iyi Telefonlar (Nisan 2019)
Akıllı Telefon

En iyi Telefonlar (Nisan 2019)