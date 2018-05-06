PDF Dosyaları Word Formatına Dönüştürme Nasıl Yapılır?

PDF’leri Word formatına çevirmek pahalı PDF düzenleme yazılımlarına para ödemek zorunda değilsiniz. PDF dosyayı Word formatına dönüştürmek nasıl yapılır? sorusunun cevabı yazının devamında…

Testlerimizde WPS PDF to Word programının dosyaları dönüştürürken en iyi ve en tutarlı sonuçları verdiğini bulduk. PDF’leri DOC, DOCX’e dönüştürebilir ve hatta sadece TXT dosyası olarak metni ayıklayabilir.

WPS PDF to Word‘ün ücretsiz sürümü mükemmel ancak bir sınırlaması vardır. Bir belgenin bir kerede yalnızca beş sayfasını dönüştürebilir.

Endişelenmenize gerek yok. Özellikle büyük bir belge ile uğraşıyorsanız PDFsam Basic adlı basit bir araç kullanarak her zaman dönüştürmeyi tüm bölümleri ile yapabilirsiniz.

1. PDFsam Basic’i Yükleyin

Bir Word belgesine dönüştürmek istediğiniz PDF beş sayfadan uzunsa PDF’leri bölme ve birleştirme için ücretsiz bir araç olan PDFsam Basic’i indirin ve yükleyin. Windows downloader (.exe) bağlantısına tıklayın. Sayfada indirme düğmeleri gibi görünecek bazı reklamlar vardır. ‘Install PDFsam Enhanced‘ yazan kutunun işaretini kaldırın. Yükleyiciyi çalıştırırken bu kutunun işaretini kaldırmanız gerekecektir.

2. PDF’nizi Ayırın

PDFsam’ı başlatın ve ‘Split‘i seçin. PDF’yi göz at yaparak veya sürükleyip bırakarak en üstteki kutuya yükleyin. Ardından “sayfalara bölün” kısmını seçip “5“i girin. Bir çıkış hedefi ve dosya adı yazın daha sonra PDF’yi bölmek için ‘Çalıştır‘ı tıklayın. Şimdi Word formatına dönüştürmek için dosyanız artık hazır.

3. WPS PDF to Word Programını Yükleyin

WPS PDF to Word programının ücretsiz sürümünü indirin ve yükleyiciyi çalıştırın. Kabul etmeden önce şartlar ve koşullardan memnun olduğunuzdan emin olun. Yazılımı başlatın ve ilk PDF’nize göz at üzerinden veya sağlanan alana sürükleyip bırakın.

WPS PDF to Word‘ün aynı anda birden çok dosyayı dönüştürmenize izin vereceğini ancak yalnızca bu dosyaların toplamda beşten fazla sayfa içermediğini fark edeceksiniz.

4. PDF Dosyayı Word’e Dönüştürün

Dönüştürülmüş ve 5’er sayfaya bölünmüş PDF’niz için bir dosya türü seçin. Microsoft Word DOC ve DOCX formatlarından birini seçebilirsiniz. Bir çıkış yeri seçin. Ardından ‘Başlat‘ı tıklayın. Tamamlandığında ‘Durum’ sütunu ‘Başarı’ şekline dönüşecektir. Dönüştürülen dokümanlarınızı artık Word’de açabileceksiniz. Belgenin biraz düzeltilmesi gerekebilir. Ancak deneyimlerimizde orijinal PDF ile neredeyse aynı dönüştürme sağlandı.