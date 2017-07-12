PDF Dosyası İçine Virüs Nasıl Yerleştirilir? Exploit Türevleri Nelerdir?

Günümüz çerçevesinde exploit virüsleri oldukça tehlikeli virüs tipleri olarak bilinmektedir. Ayrıca bu virüs çeşitleri çok sık kulalnılır. Özellikle de bilgisayar korsanlarının en sevdiği tiplerdir. Hacker’ların en sevdiği exploit virüsleri aslında onlara çok fayda sağlamaktadır. İlk olarak sizlere exploit tiplerini anlatmalıyız. Local exploit, Zero exploit, dos exploit, remote exploit gibi çok farklı tür ve türevler de exploit çeşitleri bulunmaktadır. Bu exploit çeşitlerinden de faydalanmaktalar.

Normal bir yazılım düşünün bu yazılım legal bir program ve insanlara faydası var. Kötü niyetli kişiler bu yazılımın içerisinde tespit edebilecekleri bir açık vasıtası ile bug oluştururlar. Yani bir açık tespit ettikten sonra bu açıktan faydalanmak için exploit virüsünü oluşturmaktalar. Yine legal yazılım çalıştırıldığı zaman içerisine yerleştirilen exploit’i aktif etmektedir.

PDF Exploiti Nasıl Çalışıyor?

Microsoft Word için de yazılmış olan bir exploit vardı hatırlarsınız. PDF exploiti de buna benzer şekilde çalışmaktadır. Zamanında Cryptolocker virüsü çok popüler oldu ve bu virüs oldukça tanındı. Bu virüs oldukça hızlı bir şekilde yayılmaktaydı. Bu hızlı yayılma gücünü de PDF exploitinden almaktaydı. Yani PDF içerisine yerleştirilmişti. Kötü niyetli kişiler yani Hacker’lar da mail üzerinden binlerce hatta milyonlarca kişiye “internet faturan” gibi başlıklar ile bu virüsü gönderiyordu. Gelen maildeki ek dosyasını yani PDF yi indirip çalıştıran insanlar da maalesef bu virüse kapılmış oluyorlardı. Bu virüsten özellikle de şirket bilgisayarları çok etkilendi ve şirketlere çok yüklü oranlarda faturalar çıktı. Yine oluşturulan virüs, bitcoin üzerinden para talep ediyordu ve şirketler de bu talep edilen parayı mecbur bir şekilde ödüyorlardı. Çünkü bilgisayarlarındaki şifrelenen dosyaları tekrar geri açmanın mümkünatı yok gibi bir şeydi.

Exploitlerden Nasıl Korunulur?

Mutlaka antivirüs programlarınız sürekli olarak güncel olmalıdır. Güncel antivirüs programları kullanırsanız bu virüsler piyasaya sürüldüğü zaman ilk oluşturuldukları andan itibaren antivirüs programları tarafından tanınırlar. Sisteminize bulaşsalar bile antivirüs programınız o virüsü hemen silecektir. O yüzden güncel bir antivirüs programınız olmalı. Ayrıca bilinçli olmalısınız ve her maile inanmamalısınız. Her ek dosyasını bilgisayarınıza indirip çalıştırmamalısınız.