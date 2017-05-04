Periscope Yayınları Bilgisayardan Nasıl İzlenir?

Twitter‘ın sahip olduğu periskop mobil uygulaması, popülerliğini her geçen gün arttırıyor. Periskop, canlı yayınları son kullanıcıya aktarmada en çok kullanılan ve ilklerden diyebileceğimiz bir cep telefonu uygulaması olarak hayatımıza girdi.

Periscope‘un ne işe yaradığını kısa kısa özetlemek gerekirse; Online kullanıcıların anlık olarak akıllı telefon ekranlarını kullanarak çektikleri videoları, takip ettikleri kullanıcılara yine anlık olarak iletme aracı olarak piyasaya çıktı. Ülkemizde ilk başlarda tüm siyasetçilerin de kullandığı program şimdilerde futbol karşılaşmalarını yayınlamakta.

Size anlatacağımız konu ise bu canlı yayınları izleyebilmek için akıllı telefonunuzun dışındaki ekranları kullanabilmek. Tabii aklınıza ilk olarak web geliyor. Bilgisayarınızın ekranında Periscope uygulamasını nasıl çalıştıracağınızı gelin hep birlikte görelim.

Periskop Yayınlarını Bilgisayardan Nasıl izleyebilirim?

Öncelikle Periskop üzerinden yayın yapmak için akıllı telefonunuza giriş yapmanız gerekiyor. Uygulama şimdilik sadece Android ve iOS platformlarında kullanılabilir. Periscope yayınlarını bilgisayardan izlemek için iki yol var, bunlardan biri sahibinin gelişmiş Twitter aramaları ve diğeri Perisearch web sitesi.

Twitter’dan izlemek için

Öncelikle, Twitter’da giriş yapıyoruz.

Ardından, gelişmiş arama bölümünde “LIVE on #Periscope” yazıyoruz. Ve canlı yayınların tümü o anda geliyor.

Gelişmiş arama bölümünü bulamazsanız. Bu bağlantıdan “https://twitter.com/search-advanced” e ulaşabilirsiniz.

Perisearch web sitesi aracılığıyla izleme

– Bu adımı izlemenin en kolay yolu, Perisearch adlı web sitesini ziyaret etmek ve istediğiniz yayını izlemektir. Web sitesi üyeliği vb. Gerektirmez.

Evet, Periskop yayınlarını bilgisayarınızda izlemek için bu adımlardan birini izlemek yeterlidir. Farklı bir sorun değilseniz veya bu konuyla ilgili bir sorun yaşarsanız, yorum yapmaktan çekinmeyin. Sorularınızı bekliyoruz.