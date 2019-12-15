Periskopunuzu Yükseltin! Galaxy S11 + “Space Zoom” Özelliği İçin Ana Bileşenlere Göz Atın!

En son söyenti, Samsung’un 18 Şubat’ta San Francisco’daki ilk 2020 amiral gemisi hattını açığa çıkarması yönünde çağrıda geliyor. Aynı etkinlikte, şirket ikinci katlanabilir telefonunu tanıtacak. 1.980 Dolara mal olan ve dikey eksen boyunca katlanan Galaxy Katlama’dan farklı olarak, Galaxy Katlama 2 840 dolara kadar fiyatlandırılabilir ve yatay eksen boyunca katlanabilir. Motorola razr’a benzeyen Galaxy Fold 2, telefonla isteğiniz için açmanız gerekene kadar gizli kalan cepte saklanabilen bir cihaz olacak. Bunu, 7,3 inç büyüklüğündeki bir tableti ortaya çıkardı ve açılan daha önceki Galaxy Katlamasıyla ilgili.

Galaxy S11 hattına gelince, bir kez daha üç farklı değişken görmeliyiz, Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11 +. Samsung, onarılan amiral gemisi modellerini kendi Exynos yongasıyla çalıştırdıktan sonra ve Snapdragon SoCu ABD ve Çin gibi sadece birkaç ülkede kullandığı yılların tarihi, bu yıl büyük olabilir. Samsung Kore’de Qualcomm’un yeni Snapdragon 865 Mobil Platformunun Exynos 990 SoC’den daha iyi performans gösterdiğini yapabiliyor; Sonuç olarak, Galaxy S11 ailesi her yerde Qualcomm’un yongasıyla desteklenecek, ancak Exynos 990 yongasının kaputun altında bulunacağı Avrupa. Galaxy S11 + büyük bir 5000mAh bataryaya sahip olabilir.

Yakınlaştırma, yazılımın mükemmel bir cevap mesajı.

Akıllı telefon fotoğrafçılığı büyük bir savaş alanı olması devam ediyor ve Apple’ın bu yıl iPhone’u yeni bir seviyeye çıkarmasıyla Samsung’un geri tepmesi bekleniyor. Endikasyonlar, Sammy’nin 2020’deki Galaxy S11 + içinde iki telefoto kameradan birinde olan bir periskop optik zoom modülünün kullanımıyla telefoto oyununu çalışmaya çalışacağını söyledi. Telefoto kameralardan biri 2x optik zoom sağlayarak söylenirken, diğeri periscope modülünü görüntüleyin 5x optik zoom yapar. Galaxy S11 + 108MP sensörle birlikte, Sammy’nin üstün modelinin kullanıcılara 50x hibrit zoom ve 100x dijital zoom keyfini çıkararak fırsat sunduğunu görebiliyoruz. Bu özellik “Space Zoom” adı altında pazarlanabilir. Tipster Ice Universe (@UniversityIce) geçtiğimiz günlerde galaksi S11 + ‘de istediğimiz periskop optik zoom modülünü kullanarak bir fotoğraf paylaştı.

Bu kadının elinde, Samsung Galaxy S11 + cihazında kullanılacağı bildirilen periscope optik zoom modülü var.

Samsung, bu yılın başlarında, Çin’de üretici Oppo’nun 10x kayıpsız zum teknolojisinde periskop zum teknolojisini geliştirici yardımcı olan Corephotonics’i satın aldı. Samsung, 150 milyon dolar ilgili patente sahip olan kıyafetleri için 150 milyon dolar – 160 milyon dolar rapor etti. Bu Samsung için büyük bir kazanım olabilir. Hesaplanmış fotoğrafçılık, geçen yıl boyunca sıkça duyduğumuz terimlerden biri olsa da, gerçek şu ki yakınlaştırma, yazılıma güvenmek yerine gerçek bir optik ve mekanik odakta bulunanlardan sadece biri. Oppo, geçtiğimiz yılın Barselona’daki MWC fuarında 10x kayıpsız yakınlaştığını tanıttı.

Galaxy S11 +, biri 108MP’de olmasıyla birlikte arka tarafta beş sensöre sahip olabilir. Bu kamera, gelişmiş 27MP fotoğraflar ürettiği için piksel bölmesi kullanacaktır. Ayrıca gelişmiş bir ultra geniş kamera, iki telefoto kamera ve bir Uçuş Süresi (ToF) derinlik odaklı. Bu, kızılötesi bir ışının bir nesneden sıçraması ve telefona geri dönmesi için geçen süreyi ölçer; Bu verile, arenada ARAYINLIĞI, portreler üstü daha doğal bokeh panoları ve belki de güvenli bir yüz tanıma sistemi için daha doğru derinlik bilgileri toplanabilir.