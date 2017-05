PES 2017 Mobil’i Android ve iOS için kullanıma sunuldu

Her futbol oyuncusu biliyor, futbol oynamak daima EA’nın FIFA serisi ile Konami’nin Pro Evolution Soccer (PES) oyunları arasında, konsollarda, PC’lerde veya cep telefonlarında olmak üzere düzenli veya gündelik olarak biliniyor.

Akıllı telefonlarda üstün olanı arayışında olan Konami, Aralık ayından beri sürmekte olan beta sürümünden sonra Android ve iOS cihazları için PES 2017 Mobile‘ı piyasaya sürdü.

Ayrıntıları derinleştirmeden önce, temelleri öğrenmek iyi bir uygulamadır veya bu konuda vurgulamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi oyun şu anda Android ve iOS‘ta mevcut. PES 2017 cep telefonu, isteğe bağlı olarak uygulama içi satın almalarla olsa da, ücretsiz oynanabilir. Son olarak, elde edebildiği kadarıyla konsol kuzenine çok yakın ve büyük ağabeyiyle aynı motor tarafından çalıştırılıyor.

PES 2017, Konami’nin konsollarda oyunu tanıtmasının ardından sekiz ay sonra cep telefonlarına gelecek ve PES 2018 sadece dört ay sonra piyasaya çıkacak. Oldukça garip görünüyor değil mi? Bununla birlikte, geçen aralıkdan bu yana devam eden beta tarafı uzadı. Konami, kesinlikle FIFA 17 lansmanı ile EA’dan öğrendi. Frostbite motoruna rağmen FIFA 17’nin kalitesi tartışılabilir olmasına rağmen, kısa bir süre sonra piyasaya sürülen shambolic FIFA Mobile ile rekabet edebilecek.

Mobil PES sürümü konsol uyarlaması olarak neredeyse her şeyi içermekle birlikte, konsollar ve mobil cihazlar arasında da farklılıklar olmalı. Ancak oyuna baktığınızda, Konami’nin ne kadar ölçtüğünü bir bakışta görebilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi PES Mobile, cihazınızı 1.5 GB’lık büyük bir indirime rağmen ısınacak bir noktaya kadar boşaltmaz; bu oldukça pratiktir ve kesinlikle tam konsol deneyimini getirmek daha az kapasite gerektirmez. Ancak ağır paket, maç günü yorumu anlaşılabilir ve ihtiyatlı sebeplerden dolayı dikkate alınmamıştır. Yorum paketi birden fazla dilde mevcuttur. Bu nedenle, get-go’dan başlamaz, ancak bir seçim yapmanız için bekleyip, yol boyunca belirli bir noktada 250MB civarında indirme yapabilirsiniz.

Oyun, herhangi bir mobil futbol oynamaya benzemekle birlikte, temel ve gelişmiş kontroller üzerine öğreticilerle başlıyor, ancak ikincisi varsayılan olarak yükleme süresini hızlandırmak için gösterilmiyor. Ekranı, çok yönlü bir şekilde kaydırmayı içeren mobil oyun stiline daha iyi uyan, iyi düşünülmüş bir kontrol şeması geliyor. Klasik ekran düğmeleri hala mevcut.

Campaign Modu / myClub / Etkinlikler

Konami’nin FIFA Sezonu, Campaign moduna verdiği cevap, bilgisayar kontrollü kıyafetlere karşı oynamanıza izin verir. Bu tur on maç boyunca devam ediyor ve bir sonraki lige yükselmek için yeterli puanı toplamak zorundasınız. Sonra Campaign için simülasyon modu var, onu FIFA Yöneticisi olarak düşünün. Yapay Zeka tarafından gerçekleştirilen enstrümantasyon yapılırken yönetim rolünü oynuyorsunuz.

Ayrıca, myClub, PES 2017‘nin FIFA Ultimate ekibinin versiyonu da var; bu da derecelendirmelerde 60-70 arasında düşük rütbeli oyuncuların zayıf bir ekibinden daha güçlü bir takım kurmanızı sağlar.

Etkinlikler özelliği, günlük, haftalık veya aylık zorluklarla ve yaklaşmakta olan Şampiyonlar Ligi Finali gibi gerçek zamanlı etkinliklerle rekabet etmenizi sağlar.

Maalesef kariyer modu yok.