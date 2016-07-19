Pro Evolution Soccer 2017 Bir diğer adıyla PES 2017 oyunu sistem gereksinimleri nelerdir. PES 2017 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak ?

Oyundan bahsetmeye pek fazla gerek olduğu sanmıyorum. Yıllardır neredeyse hepimizin oyun konsolları veya PC’ ler ile oynadığı muhteşem oyunlardan biri diyebiliriz. Hatta PES 2015-2016 çıktığında “yok kanka bundan daha iyisi sanmıyorum çıksın” şeklinde konuşmalar yaptığımız bir oyundu. Her yıl daha farklı bir boyuta taşınan PES bu yıl ise çok daha net bir görüntü ve farklılıklar ile geliyor. PES bu sefer kotayı aştı beyler. Benden söylemesi…

PES 2017 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Pro Evolution Soccer 2017 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4300 1.8 GHZ veya Athlon II X2 400

Ekran Kartı: GeForce 8800 veya Radeon X14800

RAM: 2GB

HDD: 10 GB

İşletim Sistemi: Win Vista 32

Direct X: DX10,11

Pro Evolution Soccer 2017 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-530 2.9GHz veya Phenom II X4 925

Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti Asus M2D1 veya Radeon HD 7750 Sapphire Ultimate ve üzeri

RAM: 4GB

HDD: 10 GB

İşletim Sistemi: Win 7

Direct X: DX10,11

PES 2017 TRAİLER

Sizin bilgisayarınız PES 2017’yi çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!