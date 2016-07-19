Pro Evolution Soccer 2017  Minimum Sistem Gereksinimleri

Pro Evolution Soccer 2017 Bir diğer adıyla PES 2017 oyunu sistem gereksinimleri nelerdir. PES 2017 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak ?
Oyundan bahsetmeye pek fazla gerek olduğu sanmıyorum. Yıllardır neredeyse hepimizin oyun konsolları veya PC’ ler ile oynadığı muhteşem oyunlardan biri diyebiliriz. Hatta PES 2015-2016 çıktığında “yok kanka bundan daha iyisi sanmıyorum çıksın” şeklinde konuşmalar yaptığımız bir oyundu. Her yıl daha farklı bir boyuta taşınan PES bu yıl ise çok daha net bir görüntü ve farklılıklar ile geliyor. PES bu sefer kotayı aştı beyler. Benden söylemesi…
İşlemci: Core 2 Duo E4300 1.8 GHZ veya Athlon II X2 400
Ekran Kartı: GeForce 8800 veya Radeon X14800
RAM: 2GB
HDD: 10 GB
İşletim Sistemi: Win Vista 32
Direct X: DX10,11
İşlemci: Core i3-530 2.9GHz veya Phenom II X4 925
Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti Asus M2D1 veya Radeon HD 7750 Sapphire Ultimate ve üzeri
RAM: 4GB
HDD: 10 GB
İşletim Sistemi: Win 7
Direct X: DX10,11
Sizin bilgisayarınız PES 2017’yi çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!
INTEL PREMIUM 2.00 GHZ E2180 / 4GB RAM 3.25GB RAM KULLANILABİLİR/ EKRAN KARTI 2GB 3.9 GB KULLANİLABİLİR GT 730 64 BİT İŞLETİM SİSTEMİ (CRYSİS 3 Ü KALDIRIYOR VE OYNUYOR)