PES 2018 çıkış tarihi açıklandı!

Konami, PES 2018‘i resmi olarak ilan etti ve 14 Eylül 2017‘de piyasaya çıkacağını doğruladı. Yeni PES’in “yeni özellikler, oynamak için yeni yollar, önde gelen konsolun standardına PC sürümü ile ulaşacağı” konusunda söz verdi. Pes 2018 Yinelemeler ve rakipsiz bir oyun deneyimi sunacak.

Pes 2018’in en önemli özelliklerden biri olan “Real Touch +”, oyuncuların “göğüs, kafa ve bacaklar gibi vücudun izin verilen bölümlerini kullanarak bir top almak için tepki vermesine” izin veriyor ” Gelen topun yüksekliğine ve hızına bağlı olarak kontrol altında. Konami diyor ki,”kontrol çubuğunun basit hareketleri” ile yapılmaktadır.

Konami, “gün ve gece oyunları boyunca gerçek yaşam ömrü sağlayan” gerçek video sistemini kullanarak PES’i görsel olarak geliştirdiğini iddia ederken, çim, tünel ve çevredeki alanları yeniden yaratmak için 20.000’den fazla bileşen titizlikle yeniden oluşturuldu. Camp Nou ve Signal Iduna Park gibi stadyumların tamamını kapsıyor.

PES 2018, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 ve PC için mevcut olacak. Konami, oyunların sürümünün “mevcut gen formatlarıyla eşlik ettiğini” PC oyuncularına güvence verdi.

Dijital FC Barcelona Special Edition’ın ön siparişini verenler, “birincilik içeriği: 1000 myClub parası ve 5 myClub oyuncusu aracısı da dahil olmak üzere” alacaklar. Bu, UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncusunun yanı sıra FC Barcelona’dan bir üst kulüp ve Legend oyuncusunu da olacak anlamına geliyor.

Pes 2018 yayınlanan tanıtım filmi